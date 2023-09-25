健康名人堂／沒有健保危機 只有醫療危機

9月19日，國立陽明交通大學舉辦「大疫之後全民健保還撐得下去嗎？」座談會，探討我的新書「政府不敢告訴你的健保危機」。會中，台北榮總副院長李偉強一語道破：「健保怎麼可能有危機？全民健保在總額預算實施後，就把財務責任全部轉給全國醫療院所，所以當然可以永續經營，真正的危機在未來的醫療體系，不在健保！」

李副院長這句話道出全國醫護人員的心聲。總額預算這個怪胎，是全民健保的一個特殊制度，全世界僅此一家，別無分號。

簡單的說，健保署每年給全國醫療院所的經費，前一年就決定了（去年大約8千億元），每一年開始看病，健保給付給醫療院所的是「暫定價格」，例如看一次門診（不含藥品）幾百元，稱為「點」，這一點值多少錢？要到每一季結算後才知道，例如今年第二季，醫院點值只有8毛不到，相當於打75折。

醫院被迫少申報億元健保給付

點值是公開資訊，太低醫界會跳腳，所以政府還有一招叫做「攤扣」，就是強迫醫院把已經提供的服務，「自願不申請健保給付」，據說許多醫學中心每年因此少申報幾億已是常態。

總額預算下，還有另一個怪招，叫做「斷頭」，就是醫院在年度開始前先跟醫院商訂額度，到了年底結算，超出這個額度，超出部分全部不給付。

總額預算下 虧損全由醫院吸收

有了總額預算這麼好的「制度」，全民健保當然不可能會倒，而民眾權益也完全不受影響，所有「浪費」、「虧損」，全由醫院吸收，民眾繼續享受便宜又方便的健保。所以，李偉強副院長說得好，「沒有健保危機，只有醫療的危機！」

您或許會問，如果台灣的醫療體系經過20年總額預算「壓榨」，還是屹立不搖，那有危機？應該是「奇蹟」才對。這也是為什麼政府敢天天告訴我們，「全民健保 世界第一」。

日本有個電視節目，專門介紹便宜、量多又質優的美食，開店的幾乎都是7、80歲的老人家，用自有房子，提供學生或勞工階級，以不到1000日圓的銅板價就可以飽餐一頓的美食。夫妻倆快樂地服務，雖然只有非常微薄的利潤也每天奉獻。但等到這批老人家離開之後，這種銅板美食是不可能再出現了。

血汗護理犧牲 改善提案被否決

總額預算壓榨之下，醫療體系能支撐得住，是因為戰後嬰兒潮這一代醫師已屆退休，跟健保沒什麼好爭的；許多犧牲奉獻一輩子的護理人員，平均年薪不到70萬台幣也少有怨言，這是台灣民眾的福氣。

但是您應該會同意，您如果是年輕的一代，會願意投入這種環境的「醫療體系」為社會犧牲嗎？如果醫療體系無法永續，那麼健保真的沒有危機？一年一度的「總額預算」，最近又在全民健保委員會協商，一位基層醫師代表在臉書感嘆，所有增進醫療品質，改善血汗護理的提案雖然只有幾億，全數被付費者代表否決，連台大院長也在臉書上嘆氣。付費者不想投資的全民健保，會有什麼危機？我們下一篇繼續討論。