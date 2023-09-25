健康主題館／家裡有鬼、錢被偷…長輩有幻覺怎麼辦

● 失智不只記憶變差，包括出現精神症狀

● 長輩看到過世親人，是「視幻覺」作祟

● 有些慢性疾病也會引起精神錯亂症狀

媽媽午睡過後，還沒完全清醒過來，坐在床邊發呆一陣子，突然很驚恐地說：「你爸爸在床邊跟我說話！」王小姐覺得莫名其妙，父親已經過世好幾年了，媽媽老是覺得家裡有鬼，晚上不敢睡覺，她是不是「卡到」…。

安撫取代否定 舒緩失智者焦慮

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇。本報資料照片 台北榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇說，長輩出現幻覺，看到已逝去的親人、懷疑有人闖進家裡偷錢、疑心另一半外遇出軌等，不要以為是人老了出現「老番顛」。性格驟變可能是失智症的徵兆，應送醫詳細評估，遵醫囑適當藥物治療，或是調整飲食和日常作息。

失智症是大腦的疾病，其症狀多元，不單只有記憶力減退，還影響各項認知功能，特殊的精神行為改變，尤其讓照顧者心力交瘁。

長輩出現精神行為時該怎麼辦？陳亮宇建議，照顧者可試著先找出焦慮原因，即時提供安全感，用同理的感受回答失智者的被害妄想情境，不要否定、辯解、說服，否則只會激起反感與憤怒。例如：覺得錢被偷，可以安撫：「我們家很安全，不用擔心小偷會進來，就算錢不見了，我們還有其他財物規畫，會一直照顧你。」用感性的語氣讓失智者得到安全感，而非一味責罵胡思亂想。

隨著病程變化，大腦認知功能漸漸衰退，照顧也會愈來愈困難，需做好長期作戰的心理準備，包括照護技巧以及自我心理調適。

照顧常見困難 解答6大類疑難雜症

元氣網推出全新「照護百科」單元，統整民眾常遇到的6大類困難：飲食和營養、穿著和衛生、居家和行動、認知和脫序、用藥和照護、非藥物治療，諮詢專業人士的建議、彙整「失智・時空記憶的旅人粉絲團」真實案例，解答各種疑難雜症。

當家人有失智徵兆，首要帶長者就醫診斷評估，並積極認識疾病，善用各項社會資源，有助於減輕壓力。「照護百科」針對照顧者可能遇到的問題，說明失智症輕、中、重度時期的不同症狀及照顧方法，例如：該如何處理忘記自己的家在哪裡、大熱天穿羽絨衣、不斷重複問話、忘記已經吃過飯及最常見的拒絕洗澡等問題，皆有詳細QA問答供參考。

Q：失智症患者情緒不穩定，大吵大鬧時要如何安撫？

A：遇到這樣的情形時，記得轉換情境，不管是換個地點出去散步、換個話題聊天討論，或者插入點心水果或遊戲等有趣好吃的動作，都有助於緩解當時緊張的氣氛，後續再抽絲剝繭處理背後的難題。