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急病遠距醫療 阿里山、梅山啟動

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣山區醫療資源缺乏，阿里山地區新增急病遠距醫療項目。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣山區醫療資源缺乏，阿里山地區新增急病遠距醫療項目。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣山區醫療資源缺乏，交通不便讓下山車程往往錯過黃金治療時間，為強化緊急醫療資源，衛生局今年在阿里山鄉香林衛生室、梅山鄉瑞里假日醫療站增加急病遠距醫療的項目，循此轉送急診將不必排隊，大幅縮短醫療處置的等待時間。

嘉縣衛生局長趙紋華說，攜手嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、奇美醫院，新增的急病遠距醫療項目包括急性腦中風、緊急外傷、心肌梗塞，透過急重症遠距醫療會診平台，專業評估須緊急轉診病人，可線上迅速啟動「綠色通道」快速通關，強化緊急後送就醫治療。

阿里山鄉長高瑞芳說，阿里山衛生所有2名醫師負責全鄉醫療大小事，巡迴每個村時會待半天為大家看病，人力相當吃緊，遠距看診有助在山上先診斷病情。

議員武清山認為，例如失足跌落山坡、被毒蛇或蜜蜂咬傷等事件在山上很常見，較難在衛生室處置，有時會被轉診到山下醫院，所以民眾普遍直接下山就醫，希望能增加設備、藥品，發揮更多緊急醫療功能。趙紋華回應，毒蛇血清存放在阿里山衛生所、大埔鄉衛生所，部分衛生室也有庫存，會考慮更加普及，讓民眾就近施打血清，也能處理簡單傷勢，但輸血或大手術仍須下山。

衛生所 阿里山 遠距

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