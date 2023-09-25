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基層防疫「3個月沒休」 南市府擬補償

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德／台南報導
台南市登革熱疫情除國軍支援，市府員工每天也投入防疫，相當辛苦，市府正研擬慰勞或補償措施。記者鄭惠仁／攝影
台南市登革熱疫情除國軍支援，市府員工每天也投入防疫，相當辛苦，市府正研擬慰勞或補償措施。記者鄭惠仁／攝影

台南本土登革熱疫情維持每天新增200例上下確診，基層防疫人員喊苦，有區公所職員的眷屬循市府內部管道投訴說3個多月來沒休息日，支援別區噴藥也沒供裝備，還要求徹查空屋空地等，孳清還被民眾罵到臭頭，質疑政策錯誤。市府回應，完全能體會基層員工的辛苦，正研擬慰勞或補償措施。

台南昨新增197例、累積9141例。南市民政局姜淋煌說，6月12日起首例病例以來，市府及公所團隊每日皆進行孳生源清除、內外化學防治噴藥、稽查高風險點等，還要兼顧例行性工作，辛苦可想而知，各級主管也都「蹽」下去，例如東區區長、環保局長已取得登革熱噴藥執照。

姜淋煌也說，有滾動式修正相關防疫政策，也會適度調整防疫人力，市長黃偉哲再三指示應於疫情趨緩後，給予員工合理的慰勞或補償措施，正研擬當中。

1名疫情熱區的公所人員說，登革熱疫情爆發以來感覺都沒有好好休假，假日要投入防治作業，先前還支援到別區帶國軍噴藥，而九宮格壓罐清消，目前改為有條件民眾自行消毒，仍需要到處分送殺蟲劑，「一起防疫是樁美事，原本承辦的業務要放下一旁，幾乎都已經天天加班了」。

國衛院國家蚊媒中心助研究員黃旌集認為，台南今年登革熱疫情發生時間較2015年大流行早，為了有效控制疫情，因此採取各種防治作為，各區支援的做法，是讓冷區去支援熱區，除了藉由人力增加，把疫情壓下來之外，也是種訓練與學習，萬一冷區爆發疫情，就知道如何執行防疫策略。

疫情 登革熱 台南

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