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收到感謝信 代女器捐救8人 母：以妳為榮

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
戴淇米左腎捐給等待器捐5年的一名中年男腎友，患者日前從亞東醫院康復出院，他透過親筆卡片表達內心感激之情。記者王慧瑛／攝影
戴淇米左腎捐給等待器捐5年的一名中年男腎友，患者日前從亞東醫院康復出院，他透過親筆卡片表達內心感激之情。記者王慧瑛／攝影

新北市31歲女子戴淇米上月22日發生車禍，醫師評估救活是植物人狀態，父母忍悲為女兒捐出器官，造福8名病友重獲新生。亞東醫院製作紀念公仔，加上受贈者寫的卡片近日送到府，淇米的母親噙著淚說「米米，妳救了很多人，媽媽以妳為榮」。

「感謝捐贈者及家屬的大愛，讓我原本黑白的人生有了努力的機會，我會好好珍惜您們的好意。」淇米左腎捐給等待器捐5年的一名中年男腎友，日前已康復出院，他透過親筆卡片表達內心感激之情。

淇米的小腸也留在亞東醫院完成移植，拯救一名腸壞死的中年男病患，手術相當成功，無明顯排斥或感染現象，患者尚未出院，但已能進食，不再仰賴靜脈營養維持生命。

得知受贈者逐漸擺脫病痛之苦，淇米的母親直呼感動，認為女兒大愛很值得。淇米過世後，家人保留房間擺設，沒有勇氣整理遺物，深怕觸景傷情，對戴家人來說，今年中秋格外哀傷。

淇米的母親說，女兒從小貼心懂事，在飲料店上班收入不豐，每月仍拿1萬元貼補家用，女兒教會她如何使用手機訂餐，總是說「媽媽要對自己好一點」。

淇米的母親洗腎多年，因為女兒器捐義舉，將取得器官移植優先權。淇米的母親說，她年近60歲，對是否要換腎有些遲疑，想把寶貴的換腎機會留給更需要的人。亞東醫院器捐社工師丁貞嘉說，若能換腎將更有生活品質，優先權資格沒有時間壓力，可等身心狀態準備好再來考量。

亞東醫院

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