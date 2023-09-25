居民路過心驚驚 台29邊坡卡巨石

蘇拉颱風過境後，1顆直徑5公尺巨石，卡在高雄甲仙區與那瑪夏交通要道，台29臨11線便道8.2公里邊坡上方，山區居民每天經過膽戰心驚，憂心巨石突然落下，危及生命安全；公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，先以護欄及預留防落淤土石空間，拉緩坡處理，移除改善工程約1個月後完工。

施姓住民表示，這顆直徑5公尺巨石，從蘇拉颱風過後就崩落在該處，其上、下方還有許多大小不一碎石，地方居民經過時莫不擔心害怕，擔心通過時，若巨石因地震或不明原因崩落，那就慘了。

施說，山區近期不斷有午後熱對流雷陣雨，雨勢又急又大，擔心巨石周邊土石承受不了雨勢，引發巨石滑落，希望公路局盡快將這危機解除，還給居民安全用路環境。

甲仙段段長鄭敏華表示，甲仙工務段目前在該路段辦理路基流失災害修復工程，強化臨河側道路抗洪能力，針對該邊坡蝕溝掉落巨石岩塊，將於復建工程內一併辦理、完整改善。

鄭敏華說，公路局將辦理上方土石清理及在下方新設8公尺寬，40公尺長，2.5公尺深的大型沉沙池，作為上邊坡石塊落淤空間及山側導排水設施，整體工程約1個月後完工，該路段目前通行安全暫無虞，但仍建議用路人非必要避免進入山區道路。