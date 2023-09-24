一張圖看天氣！中秋水氣攪局賞月「碰運氣」 收假迎首波東北季風

周二起水氣略增，北部及東半部偶陣雨，中南部地區及各山區午後雷陣雨，攪局3天中秋連假。中央氣象署臉專指出，賞月要「碰運氣」，北部、東半部機率低至中等，中南部相對較高；連假最後一天（10月1日），迎接入秋首波東北季風，北北基桃宜溫度略降2至3度。另外，台灣南海至菲律賓東方海面，有熱帶系統發展機率。

中央氣象署發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，台中、南投、嘉義、屏東地區及雲林、台南、高雄山區，有局部大雨發生機率，預估影響時間從今天下午至晚間。

另外，中央氣象署也發布高溫資訊，明天中午前後，新北市、桃園市為「橙色」燈號，有連續出現36度高溫機率。台北市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、台東縣為「黃色」燈號，有出現36度高溫機率。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴為主；東半部、恆春半島、大台北山區零星降雨；中南部地區、各地山區午後短暫雷陣雨。

周二至周六，台灣處於水氣稍增環境，迎風面的北部、東半部、恆春半島局部短暫陣雨；中南部維持多雲到晴，以及午後短暫雷陣雨。此外，周二至周三清晨，中南部地區零星降雨。

葉致均也說，南海到菲律賓東方海面，目前為大低壓帶環境，本周影響台灣與否、程度及路徑，因各模式預報分歧，仍不確定，其中是否生成熱帶系統，同樣待觀察。

至於中秋連假天氣（周五至下周日），因東北風環境，加上水氣稍多，目前看來迎風面的基隆北海岸、東半部地區偶爾飄雨，因雲量稍多，賞月機率可能相對低；中南部天氣相對穩定，賞月機率相對高。

下周日（10月1日）東北季風增強，當天迎風面地區局部短暫陣雨，中南部午後雷陣雨，雙北、基隆、桃園及宜蘭可能從30度以上高溫，略降至28度至30左右。