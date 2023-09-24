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漲聲起！國產蛋需求增 新北蛋類派送工會估：中秋後漲5元

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
記者實地走訪大賣場，貨架上一盒63元的國產蛋銷售一空。記者劉懿萱／攝影
記者實地走訪大賣場，貨架上一盒63元的國產蛋銷售一空。記者劉懿萱／攝影

進口蛋議題延燒，民眾對進口蛋信任度大減，轉而購買國產蛋。記者實地走訪大賣場，一盒8顆蛋價格落在63元至149元不等，貨架上一盒63元的國產蛋銷售一空。新北市蛋類派送職業工會理事長王景鴻說，昨日蛋商公會決議下周漲2元，他預估中秋節後會再漲價，且這次會一次「漲5元」。

王景鴻說，年初因為缺蛋黑市價格居高不下，讓所有蛋商都吃不消。原本行價是一箱20斤900元，缺蛋後買貨時，變成要一箱加價100元，隔兩天要進貨又再追加，最高曾喊到1900元。王認為，農業部進口雞蛋讓黑市哄抬物價情況自然消失，如今消費者不買進口蛋，轉向國產蛋，預估年底還是會缺蛋。

王景鴻說，蛋價多由蛋商公會的議價委員制定，若缺蛋價格當然就會變高，但農業部不希望價格變太高，因此進口雞蛋，抑制蛋價，認為農業部作法「絕對沒有錯」，但因某些政治人物的利益打趴農業部，國產蛋需求再起，彰化又有供應商喊要加價才賣，現在一箱已快破千。

王景鴻透露，昨日蛋商公會決議下周每台斤批發價由53元漲至55元，中秋節過後蛋需求量大增，這次會一次漲5元至60元，一箱價格相差100元。

記者實地走訪大賣場，8顆盒蛋價格落在63元至149元不等，雖然貨架都還有蛋，但一盒63元的國產蛋已銷售一空。現場民眾說，上周盒蛋才56元，這周最低也要63元，怕下一周價格再漲已經買2盒蛋囤著。

記者實地走訪大賣場，一盒8顆蛋價格落在63元至149元不等。記者劉懿萱／攝影
記者實地走訪大賣場，一盒8顆蛋價格落在63元至149元不等。記者劉懿萱／攝影
記者實地走訪大賣場，貨架上一盒63元的國產蛋銷售一空。記者劉懿萱／攝影
記者實地走訪大賣場，貨架上一盒63元的國產蛋銷售一空。記者劉懿萱／攝影
記者實地走訪大賣場，一盒8顆蛋價格落在63元至149元不等。記者劉懿萱／攝影
記者實地走訪大賣場，一盒8顆蛋價格落在63元至149元不等。記者劉懿萱／攝影

蛋價 農業部 中秋節

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