秋老虎發威！新北五股高溫飆37.4度 周二起有雨稍涼
秋老虎發威！秋分甫過，天氣依舊炎熱，中央氣象署下午發布大台北、桃園等9縣市的高溫資訊，都有36度以上高溫機率，今天最高溫出現在新北市五股區的37.4度。
中央氣象署下午發布高溫資訊，中午前後新北市、桃園市、苗栗縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。台北市、新竹縣、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市及台東縣則為黃色燈號，也有出現36度高溫機率。根據氣象署最新資訊，新北市五股區在下午一時許，出現37.4度高溫，而桃園市蘆竹區也有37.2度。
周一，全台各地仍高溫炎熱，氣溫約在26至34度之間。周二起，受東北風影響，各地都有降雨機率，尤其基隆、北海岸、東半部、恆春半島會雨勢明顯。中南部與各地山區則會有午後雷陣雨，而各地氣溫將略降2度左右。
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