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高壓籠罩晴朗炎熱 粉專：周四低壓帶+東北風恐變天
今天各地晴朗炎熱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣正被高壓籠罩著，水氣少，午後注意零星雷陣雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前南海低壓91W逐漸發展，但因為北方高壓強盛盤據，91W會先往西、朝越南前進，水氣也被高壓擋著，對台灣天氣無影響。高壓周二起逐漸減弱，南海會再有新的低壓出現，關島附近的低壓也逐漸發展起來，兩股低壓勢力串連成大型低壓帶，熱帶系統開始活躍。
周四開始台灣就在低壓帶中，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，水氣容易飄到台灣上空，加上北方高壓此時東移帶下東北風，南北勢力有機會在台灣附近交會，天氣會變得將當不穩定，如有安排室外活動多注意。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於低壓帶形勢複雜，目前預報持續調整中，究竟會是如何目前還難以斷言，繼續追蹤。
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