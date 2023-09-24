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新北五股37.4度！ 8縣市飆高溫 雙北最熱
天氣酷熱，中央氣象署發布8縣市高溫資訊。據中央氣象署觀測，截至今天中午左右，前10名高溫多落在雙北，且前5名新北市就占4區域，最高溫為新北市五股區37.4度、第二為桃園市蘆竹區36.8度，第三則為新北市淡水區36.1度。
中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後，新北市、桃園市、苗栗縣為「橙色」燈號，有連續出現36度高溫機率；新竹縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣為「黃色」燈號，有出現36度高溫機率。
根據中央氣象署觀測，截至今天中午12時36分，前10名高溫多落在雙北，目前最高溫為新北市五股區37.4度，接序為桃園市蘆竹區36.8度、新北市淡水區36.1度、新北市樹林區35.9度、新北市三峽區35.9度、台北市士林區35.7度。
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