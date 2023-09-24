進口食安疑慮本土蛋將漲 民眾湧搶蛋潮 超市架上被清空

進口蛋引發爭議，除有效期限遭疑慮引爆食安疑慮，北市蛋商公會理事長林天來今天證實，由於民眾對進口蛋購買意願下降，本土蛋出現搶購潮供不應求，宣布下周蛋價將調漲2元，台北市今天傳統市場也出現搶蛋潮，一早傳統雜貨店才剛補貨，就被民眾搶買一空，接近中午再度補貨。

至於連鎖超市今天上午蛋架也是被搶購一空，記者上午十一點左右前往架上看還有最後一盒，不過不到五分鐘，蛋架已經全空，甚至價格較高的有機蛋品，今天上午架上也是空的。