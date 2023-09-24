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進口食安疑慮本土蛋將漲 民眾湧搶蛋潮 超市架上被清空

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市蛋商公會證實，下周蛋價將調漲2元，連鎖超市今天上午蛋架也是被搶購一空。記者林麗玉／攝影
北市蛋商公會證實，下周蛋價將調漲2元，連鎖超市今天上午蛋架也是被搶購一空。記者林麗玉／攝影

進口蛋引發爭議，除有效期限遭疑慮引爆食安疑慮，北市蛋商公會理事長林天來今天證實，由於民眾對進口蛋購買意願下降，本土蛋出現搶購潮供不應求，宣布下周蛋價將調漲2元，台北市今天傳統市場也出現搶蛋潮，一早傳統雜貨店才剛補貨，就被民眾搶買一空，接近中午再度補貨。

至於連鎖超市今天上午蛋架也是被搶購一空，記者上午十一點左右前往架上看還有最後一盒，不過不到五分鐘，蛋架已經全空，甚至價格較高的有機蛋品，今天上午架上也是空的。

北市蛋商公會今天證實，明天起，本土蛋產地價將漲至45.5元、批發價55元，這也是9月3日調漲3元後，第二度調漲，再度重回蛋價歷史新高，也因為蛋價將漲，今天市場也湧現搶買熱潮。

台北市今天傳統市場也出現搶蛋潮，一早傳統雜貨店才剛補貨，就被民眾搶買一空，接近中午再度補貨。記者林麗玉／攝影
台北市今天傳統市場也出現搶蛋潮，一早傳統雜貨店才剛補貨，就被民眾搶買一空，接近中午再度補貨。記者林麗玉／攝影
北市蛋商公會證實，下周蛋價將調漲2元，連鎖超市今天上午蛋架被買購一空。記者林麗玉／攝影
北市蛋商公會證實，下周蛋價將調漲2元，連鎖超市今天上午蛋架被買購一空。記者林麗玉／攝影
連鎖超市今天上午蛋架也是被搶買一空，記者上午十一點左右前往架上看還有最後一盒，不過不到五分鐘，蛋品架已經完全清空。記者林麗玉／攝影
連鎖超市今天上午蛋架也是被搶買一空，記者上午十一點左右前往架上看還有最後一盒，不過不到五分鐘，蛋品架已經完全清空。記者林麗玉／攝影
連鎖超市今天上午蛋架也是被搶買一空，甚至價格較高的有機蛋品，今天上午也是空的。記者林麗玉／攝影
連鎖超市今天上午蛋架也是被搶買一空，甚至價格較高的有機蛋品，今天上午也是空的。記者林麗玉／攝影

蛋價 北市 食安

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