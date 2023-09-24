遇到虎頭蜂3招自救 遭螫出現這些症狀快送醫

新北市20日發生登山客遭虎頭蜂攻擊事件，造成2死9傷憾事。「農業部」臉書粉專表示，遇到虎頭蜂記得3要點，第一，壓低身體，安靜地離開；第二，遭遇攻擊時，應以衣物護住頭部，壓低身體，快速離開；第三，若蜂群在追擊，附近的人很多， 應分散人群，迅速離開現場。

農業部說，每年7至11月是虎頭蜂活動高峰季節，很多人看到虎頭蜂，非常害怕於是瘋狂的揮牠，是嚴重錯誤的行為。虎頭蜂是一種社會性昆蟲，具備完整的社會組織與蜂巢結構，因此，當蜂群遭受驚擾時，會因強烈的護巢行為而群起攻擊外來入侵者，所以千萬不要再揮趕。

若遇到虎頭蜂，農業部根據「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」，記得3要點：

一、壓低身體，安靜地離開：請勿揮打，以免引發蜂群的攻擊。

二、遭遇攻擊時，應以衣物護住頭部，壓低身體，快速離開：盡量向順風方向離開，減輕引發氣流、殘留被螫者的費洛蒙訊息。

三、若蜂群在追擊，附近的人很多， 應分散人群，迅速離開現場：被攻擊的人要快跑，沒被攻擊的人也要大步慢跑，盡量減少毒蜂的注意力。

農業部表示，切勿邊跑邊揮動衣物，揮動衣物會造成強大氣流，使得在空中追擊的毒蜂更能認清目標，招來更多毒蜂追擊。

若被螫到，需要如何處理？農業部表示，被蜂螫的傷口會有水泡、潰爛等，需小心避免感染。被蜂螫傷，會先有劇烈疼痛感，接著腫脹、搔癢，直到症狀消除，可冰敷患部減輕疼痛與腫脹症狀，暫時緩解疼痛感，也需特別注意是否出現急性過敏症狀，如出現暈眩、心悸、呼吸困難、意識不清等症狀，務必立即送醫急救。