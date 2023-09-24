疫後新秘境！芽莊搶攻台灣市場 機加酒竟比國旅還便宜
疫後觀光復甦，不少民眾認為國旅住宿等成本高，盡管只有短天數也選擇飛往國外旅遊，以疫後在台灣市場異軍突起的越南來看，旅遊業者表示，位於中越的芽莊因俄羅斯、中國大陸旅客減少，不少五星飯店平均房價都比國內三星飯店低，機加酒含交通接送、市區一日遊及簽證、機場稅等僅1萬6000至1萬9000元，甚至比國旅便宜。
國人疫後最愛的日本因機票、住宿等旅遊成本高，不少人會轉往東南亞旅遊，除了以往受歡迎的泰國，今年以來越南也超車成為國人第4大出境國，不僅有多家航空公司增開峴港、胡志明市及富國島等航線，越南的越竹航空更來台布局台北、台中、高雄直飛峴港、芽莊等航線。
越竹航空台灣區總代理董事長張志嘉表示，越南峴港疫情前就很熱門，不少航空公司都有開設航線，原以為疫後熱度就會縮減，沒想到反而是最多台灣人選擇東南亞旅遊的地方。台灣近年有愈來愈多新住民，耳濡目染讓更多台灣人了解越南生態，加上台商在越南原有50多萬人，中美開戰後又增加10%以上，也帶動更多親友來訪。
張志嘉表示，過去台灣沒有直飛芽莊航線，大部分旅客或台商都要到胡志明或河內轉機，大約需要9小時，越竹航空現在有台北直飛芽莊航線，只需要2.5至3小時，大幅縮短3分之2時間。另外，越竹航空現在除了有高雄直飛峴港航線，11月也將申請直飛台中到峴港，讓北、中、南旅客都能到越南旅遊，在價格上也比國籍航空更具優勢。
他也說，芽莊過去最大客源是俄羅斯及中國大陸，疫後俄羅斯面臨戰爭、中國則是旅遊開放較晚，旅客皆大幅減少，反而多半是韓國人前往，但少了多年來支撐的俄羅斯跟大陸旅客，對當地飯店業傷害非常大，為了吸引遊客前來多已調降價格，是旅客撿便宜的好時候。此外，芽莊因緊鄰海岸，加上當地出口量不大，龍蝦等海鮮價格多是台灣的一半。
水晶灣台灣公司總經理潘品睿表示，水晶灣集團在芽莊有3間五星飯店，暑假期間幾乎天天客滿，現在假日住房率約9成、平日約6成，飯店優勢是都位處海岸線上，有私人海灘、無邊際泳池、沙灘酒吧、滑水道樂園等，旅客選擇全包式服務可享受所有設施及餐飲，適合0歲到90歲各年齡層，房價每晚在2500元至6000元不等，甚至比台灣國內三星飯店划算。
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