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武陵、福壽山及清境農場門票都漲？ 管理單位：沒漲只取消平日優惠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場氣候舒適，每年吸引許多遊客上山旅遊。記者游振昇／攝影
武陵農場氣候舒適，每年吸引許多遊客上山旅遊。記者游振昇／攝影

有民眾最近發現到武陵、福壽山及清境農場旅遊，門票好像都漲價，原來是3個農場都有區分平日優惠及假日票價，場方表示，國軍退除役官兵輔導委員會為簡化收費流程，將票價單純化，取消平日優惠。

民眾表示，最近到武陵農場及福壽山農場，發現門票分別從80元漲到100元及120元到160元，武陵農場及福壽山農場表示，原來兩農場的假日票價分別就是160元及100元，平日打8折，即120元及80元，因為收費人員常忘記切換平日及假日，收費紊亂，為簡化流程，國軍退除役官兵輔導委員會自9月1日起，取消平日優惠。

南投的清境農場也比照辦理；原本周五為平日住宿，現在也改為假日收費；清境農場副長王仁助說，主要是將票價單純化，並非漲價，假日門票收費並未提高；另外，麗寶樂園去年已調漲票價，現場價票899元，民眾透過旅遊網站購買，價格更便宜；東勢林場遊樂區維持250元的票價。

林業及自然保育分署台中分署轄下的八仙山森林遊樂區及大雪山森林遊樂區，八仙山森林遊樂區假日門票150元，平日100元；大雪山森林遊樂區，假日門票200元，平日150元。台中市民有半價優惠。

票價 清境農場 武陵農場

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