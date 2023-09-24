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中秋連假東北季風南下 專家：有無颱風生成是影響天氣關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西半部白天高溫有機會上升到34-35度，局部單點甚至有超過36度的可能，在外出活動要做好防曬，並適時補充水分，以免熱傷害發生。本報資料照片
西半部白天高溫有機會上升到34-35度，局部單點甚至有超過36度的可能，在外出活動要做好防曬，並適時補充水分，以免熱傷害發生。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，今天持續受到南方低壓帶，及北方高壓前緣偏東至東北風環境的影響，不過環境水氣有略減少一些，迎風面地區的降雨會比較零星一些，其餘地區大多都是晴到多雲。

他說，西半部午後山區有局部陣雨或雷陣雨的型態，前往山區活動要注意午後天氣變化。

溫度方面，西半部白天高溫有機會上升到34-35度，局部單點甚至有超過36度的可能，在外出活動要做好防曬，並適時補充水分，以免熱傷害發生。迎風面的東半部地區高溫約在31-32度。

方俊元說，明天開始一直到周四，台灣持續偏東至東北風環境，天氣型態一樣會與過去這幾天相似，主要就是在西半部地區午後山區的降雨，還有西半部地區的氣溫會持續偏高。

至於周五到下周日的中秋連假，方俊元表示，從目前預報看來，將會是北方高壓帶來東北季風南下，加上南邊低壓有發展成熱帶性低氣壓或颱風的可能，在兩個系統之間，台灣受到東北風環境影響，北、東部地區比較容易受到迎風面降雨的機會，天氣較差。至於西半部維持晴午後山區有局部陣雨或雷雨的天氣型態。

不過，他說，實際情況還是要觀察南邊熱帶系統發展的情形而定，影響的程度還是有變化性，安排中秋活動，多加留意最新的天氣資訊。

東北風 高溫 天氣動態

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