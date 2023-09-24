今高溫上看36度！周二起水氣增 中秋連假天氣不穩定

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天東北風微弱，北海岸及東北部有局部短暫雨的機率，其他各地晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨；無冷空氣，各地白天偏熱。今天北部23至36度、中部24至35度、南部23至35度、東部22至36度。

吳德榮說，周二至周四各地多雲時晴、白天仍偏熱；水氣增多，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，不穩定度略提高，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍略擴大。

中秋連假天氣，吳德榮說，歐洲（ECMWF）模式模擬29日20時及10月1日20時天氣圖顯示，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展，北部海面有雨區，伴隨熱帶擾動向台灣輸送的水氣，使得中秋連假處在不穩定的環境；但各國模式模擬差異不小，且皆持續調整中。各地天氣勿驟下定論，應繼續觀察。