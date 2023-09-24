停車場費率標示暗藏陷阱 禁小字誤導

台中、彰化民營停車場愈來愈多，卻有業者在告示牌標示的費率玩「文字遊戲」，有消費者只停5分鐘被收60元，原來是沒注意到未滿1小時也要收1小時停車費的小字，消費者認為「被坑」，台中交通局要求業者字體至少要18乘18公分，將納入相關法規，彰化交通處則訂出費率文字不能小於數字3分之1，禁止再以小字誤導消費者。

此類爭議出現在各地停車場，台南交通局去年起率先要求，停車場費率及最高收費上限數字須清楚標示，字體至少達18乘18公分以上，費率以每小時計，如有不同計費單位，如每30分或20分計價，也要分別標示，全市逾200處依新規範設告示牌，大幅減少停車消費爭議。

彰化縣府目前管理10座公有停車場，另有125場民營停車場，今年3月，彰化市旭光西路1處收費停車場遭爆「停車12分鐘收80元」，縣交通處查獲業者標示「每半小時40元」即每小時80元與縣府核定的「每小時60元」不符，縣府依停車場法第37條規定處3千元罰鍰。

交通處指出，今年查到3家停車場業者未依縣府核發的停車場登記證所載收費標準上限收費，都被依停車場法等規定裁處，各場單次裁罰3千元。已公文通知各停車場業者，針對停車場費率公告訂標準，停車場的大看板費率，文字不能小於數字3分之1，數字長寬至少要各達18公分的規格，讓民眾可清楚辨識。

彰化縣目前收費最高的民間停車場在鹿港老街附近，假日半小時50元，沒有當日最高上限，平日離峰時段半小時15元，當日最高收70元；交通處表示，交通部曾解釋，民營停車場收費回歸市場機制，不限制業者制定的費率金額，但相關資訊須提縣府備查。

台中豐原區民眾反映，民營停車場的規定五花八門，有的標半小時收費、有的標1小時收費，還有標示「第1小時未滿1小時以1小時計費」，長長15個小字有如繞口令，沒看清楚就開進去，要回頭已太難，等到繳費時才發現停5分鐘收費60元。

中市府停管處指出，要求業者費率數字體18乘18公分，其他字體9乘9公分，以利民眾識別，宣導到9月底，持續稽查，告示牌面相關格式納入法規，目前辦理修法作業中。