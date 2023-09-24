聽新聞
test
0:00 / 0:00

停車場費率標示暗藏陷阱 禁小字誤導

聯合報／ 記者林敬家陳秋雲吳淑玲／連線報導
停車場規定五花八門，還有標示不全，讓消費者抱怨連連。記者陳秋雲／攝影
停車場規定五花八門，還有標示不全，讓消費者抱怨連連。記者陳秋雲／攝影

台中、彰化民營停車場愈來愈多，卻有業者在告示牌標示的費率玩「文字遊戲」，有消費者只停5分鐘被收60元，原來是沒注意到未滿1小時也要收1小時停車費的小字，消費者認為「被坑」，台中交通局要求業者字體至少要18乘18公分，將納入相關法規，彰化交通處則訂出費率文字不能小於數字3分之1，禁止再以小字誤導消費者。

此類爭議出現在各地停車場，台南交通局去年起率先要求，停車場費率及最高收費上限數字須清楚標示，字體至少達18乘18公分以上，費率以每小時計，如有不同計費單位，如每30分或20分計價，也要分別標示，全市逾200處依新規範設告示牌，大幅減少停車消費爭議。

彰化縣府目前管理10座公有停車場，另有125場民營停車場，今年3月，彰化市旭光西路1處收費停車場遭爆「停車12分鐘收80元」，縣交通處查獲業者標示「每半小時40元」即每小時80元與縣府核定的「每小時60元」不符，縣府依停車場法第37條規定處3千元罰鍰。

交通處指出，今年查到3家停車場業者未依縣府核發的停車場登記證所載收費標準上限收費，都被依停車場法等規定裁處，各場單次裁罰3千元。已公文通知各停車場業者，針對停車場費率公告訂標準，停車場的大看板費率，文字不能小於數字3分之1，數字長寬至少要各達18公分的規格，讓民眾可清楚辨識。

彰化縣目前收費最高的民間停車場在鹿港老街附近，假日半小時50元，沒有當日最高上限，平日離峰時段半小時15元，當日最高收70元；交通處表示，交通部曾解釋，民營停車場收費回歸市場機制，不限制業者制定的費率金額，但相關資訊須提縣府備查。

台中豐原區民眾反映，民營停車場的規定五花八門，有的標半小時收費、有的標1小時收費，還有標示「第1小時未滿1小時以1小時計費」，長長15個小字有如繞口令，沒看清楚就開進去，要回頭已太難，等到繳費時才發現停5分鐘收費60元。

中市府停管處指出，要求業者費率數字體18乘18公分，其他字體9乘9公分，以利民眾識別，宣導到9月底，持續稽查，告示牌面相關格式納入法規，目前辦理修法作業中。

停車場 停車費

延伸閱讀

避免停車費告示誤導 彰化訂規則「文字不能小於數字三分之一」

相關新聞

登革熱疫情降 陳建仁：近期是關鍵

本土登革熱疫情嚴峻，自六月截至九月廿一日止，全國累計九三八○例本土病例，為十年同期次高，僅次於二○一五年同期的一五五九二...

停車場費率標示暗藏陷阱 禁小字誤導

台中、彰化民營停車場愈來愈多，卻有業者在告示牌標示的費率玩「文字遊戲」，有消費者只停5分鐘被收60元，原來是沒注意到未滿...

公費流感疫苗有高端 教師家長疑慮

公費流感疫苗10月2日開打，台中市高中以下校園接種，首度採取網路填寫意願書，不能選疫苗廠牌，但原本只公布國光、賽諾菲、台...

中秋天空不作美 下周三後雨區擴、熱帶系統可能生成

未來一周天氣兩波發展，下周二前午後中南部雷陣雨明顯，發生工廠爆炸案的屏東也可能降雨。下周三至中秋連假，水氣增多，除了中南...

南投登革熱累計9例 一家三口確診

登革熱疫情蠢動，南投縣衛生局統計，本土病例累計9例，其中3例屬於埔里鎮家族群聚感染，患者兒女住在台南市，上月曾返鄉探親；...

羅一鈞：本周是台南登革熱反轉關鍵

台南市本土登革熱確診個案逼近9千例，市議會昨天進行「登革熱防治專案報告」，議員砲轟頻繁噴藥引發民怨，但空屋和空地髒亂才是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦