南投登革熱累計9例 一家三口確診

登革熱疫情蠢動，南投縣衛生局統計，本土病例累計9例，其中3例屬於埔里鎮家族群聚感染，患者兒女住在台南市，上月曾返鄉探親；衛生局加強消毒、防堵，避免疫情擴散。台中市累計本土病例20例，前天新增2例，大里個案無外縣市旅遊史，南屯個案曾到台南探親，將加強防治。

南投縣衛生局表示，埔里家族群聚3例，患者兒子、女兒住在台南，1個月前回埔里探視父母，是否因此傳染給家人待釐清；確診者平時都在住家附近活動，目前已加強環境消毒，清除個案附近積水容器與孳生源，並加強監控病媒蚊指數。

衛生局表示，南部疫情短期難壓制，接著中秋連假返鄉，人員大規模流動，呼籲留意疫情，清除住家附近的孳生源，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

台中市新增2本土確診病例，衛生局表示，經疫調發現，大里區30多歲女性無外縣市旅遊史，也未曾至大里區本土登革熱群聚地區活動，15日出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，至診所就醫未改善，21日出現紅疹，就醫採檢NS1快篩陽性，前天中央通知確診；本案初步排除與大里群聚事件相關，將追蹤同住者與職場同事採檢。

台中市衛生局指出，在南屯獨自租屋的20多歲男性，13、14日曾到台南市探訪親友，親友為台南確診個案；他20日發燒、肌肉痠痛、後眼窩痛至診所就醫，前天採檢NS1陽性，並研判確診。

衛生局表示，針對本土個案的噴藥防治，市府會通知個案住家半徑50公尺住民配合防治，並執行戶外半徑200公尺化學防治，如查獲積水容器有孑孓，最高可罰1.5萬元；若拒絕或妨礙防治工作，最高可處30萬元罰鍰。