公費流感疫苗有高端 教師家長疑慮

公費流感疫苗10月2日開打，台中市高中以下校園接種，首度採取網路填寫意願書，不能選疫苗廠牌，但原本只公布國光、賽諾菲、台灣東洋等3種，後來又新增高端流感疫苗，引起教師與家長疑慮。台中市教育產業工會理事長林碩杰說，有教師或家長已表明不打高端，由於接種當天才知道疫苗廠牌，恐引起爭議。

台中市衛生局表示，公費流感疫苗向來都不能挑選廠牌，原則上中央出貨，地方「來什麼就打什麼」，接種當天會公布廠牌，若家長填寫同意，當天決定不想接種，也可以選擇不打，可拿補打單自行到合約院所接種。

台中市高中以下學校，今年公費流感疫苗同意書改採「無紙化」線上填寫，高中生由家長自填，國、中小學生由教師徵得家長意見後代填，意願調查至27日截止。有教師說，原本公布的疫苗廠牌為國光等3家，後來又增加高端疫苗，引起家長疑慮，也有教師打算不打。

家住西屯的張姓家長說，因為不知道孩子會打到什麼疫苗，如果當天打的是高端，希望不要打，他擔心接種當天孩子不知能否選擇。不過也有家長說，既然被列為公費流感疫苗，應該相信衛福部的專業判斷。

台中市教育產業工會表示，這波公費流感疫苗讓中彰投教師產生疑慮，有教師說若當天打高端，將拒絕接種，比較擔心的是家長同意打疫苗，但不知道是否同意打高端，就怕產生糾紛。林碩杰表示，應該讓家長有選擇的權利，建議市府超前因應，以免產生爭議。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，尚未接獲今年會配發高端流感疫苗，公費疫苗無法讓民眾挑廠牌，國光、賽諾菲屬於傳統疫苗，台灣東洋是細胞型疫苗，效果、副作用差不多，沒有必要挑廠牌；若對疫苗廠牌在意，可選擇不要打。

南投縣衛生局表示，今年公費疫苗有4款，包含高端疫苗，但數量由衛福部分配，教師若不願意接種特定疫苗，衛生局不會干預，但若想打其他疫苗，就得自費去其他院所接種。