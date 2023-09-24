羅一鈞：本周是台南登革熱反轉關鍵

台南市本土登革熱確診個案逼近9千例，市議會昨天進行「登革熱防治專案報告」，議員砲轟頻繁噴藥引發民怨，但空屋和空地髒亂才是高風險點，要求市政府針對造成社區髒亂點，未配合登革熱防治的空地空屋累犯所有權人，研擬強制作業規則。市府說，若有立即危險就會強制代為處理，畢竟防疫優先，不希望病媒蚊再擴散。

疾管署副署長羅一鈞昨天和登革熱防疫總顧問許以霖，前往重災區永康路嘉社區眷村，查看防疫現況，羅一鈞說，根據數據資料顯示，尤其上周與本周相比，更是明顯下降12%，未來一周為登革熱防治反轉關鍵點，中央與地方將加強合作，加強各項防治工作，希望能讓市民安心過中秋節。

副市長趙卿惠率市府團隊列席議會報告，議員指市民對拚命室內噴藥做法非常不滿，空地雜亂遭衛生局稽查發現孑孓，多次開罰地主仍未處理。

議員認為，舊城區私有荒廢老宅或古蹟建築，因產權問題無解，造成噴藥困難，都是孳生源隱憂，要求市府針對社區空地空屋髒亂點累犯，研擬強制作業規則，輔導更多醫療院所加入NSI快篩工作、建立完善登革熱噴藥及就醫SOP，即時回應民眾需求。

趙卿惠表示，全市列管8千多處空地、空屋，對特別艱困防疫點，責成副秘書長尤天厚帶隊處置。

民政局長姜淋煌說，若區里反映通報孑孓孳生髒亂點，有查報機制因應，倘若聯絡不到所有權人，區公所會同里長和警方強制執行清理作業。

針對國民黨團批中央大員南下幾天就說疫情控制，邀功置辛苦第一線基層人員，尤其是年輕化學兵於何地？羅一鈞說，南市登革熱疫情在12日、中央進駐前就出現反轉，是市府與基層全力投入防疫成果。

市長黃偉哲也說，第一線噴藥人員穿厚重防護裝備深入災區噴藥，風險極高，致上最深謝意。