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婦產醫：一生累計「這數量」性伴侶 感染HPV機率達9成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
開業婦產科醫師郭怡廷表示，單一性伴侶的民眾也會感染HPV，自己曾遇過一位每年會固定來診所做抹片檢查的年輕媽媽，年僅28歲就被診斷出因HPV感染導致的菜花。圖／台灣癌症基金會提供
開業婦產科醫師郭怡廷表示，單一性伴侶的民眾也會感染HPV，自己曾遇過一位每年會固定來診所做抹片檢查的年輕媽媽，年僅28歲就被診斷出因HPV感染導致的菜花。圖／台灣癌症基金會提供

過去民眾認為，只有女性會感染人類乳突病毒（HPV）導致子宮頸癌。但台灣癌症基金會表示，不分男女一生感染HPV的機率達80％，多數HPV感染可由人體自行清除，但若長期感染且無法自行清除，就有可能導致子宮頸癌、頭頸癌、肛門癌、外陰癌等疾病，據統計，全球有4.5%癌症與HPV感染有關。即使性生活單純，也會感染HPV。

根據衛福部國健署109年癌症登記報告，全台灣平均每天約有2人死於子宮頸癌，位居女性十大癌症死亡率第八位 ；頭頸癌則高居男性十大癌症發生率第三位、男女性十大癌症發生人數第五位3，且台灣的HPV相關頭頸癌發生比率有逐年升高的趨勢 。

開業婦產科醫師郭怡廷表示，單一性伴侶的民眾也會感染HPV，自己曾遇過一位每年會固定來診所做抹片檢查的年輕媽媽，年僅28歲就被診斷出因HPV感染導致的菜花。

郭怡廷指出，研究推估，每二對單一性伴侶的情侶或夫妻，就有1對感染HPV，「只要有親密接觸，就算你是單一性伴侶也有近6成感染機率，一生中累計3至6位性伴侶，感染HPV的風險甚至高達9成。」另外，HPV也與男性有關，統計發現，台灣男性頭頸癌發生率約是女性的10倍。呼籲民眾做好HPV預防三關鍵：男女依醫囑施打HPV疫苗、女性定期抹片檢查、安全性行為。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，為鼓勵民眾至基層診所進行HPV諮詢，基金會與台灣疫苗協會共同推動「HPV衛教友善診所計畫」協助婦產科、家醫科、小兒科、耳鼻喉科以及其他相關科別診所提升HPV衛教諮詢品質。開辦逾3年，已有超過350家診所加入。HPV衛教友善診所須經過一定的審核流程，且相關醫護人員皆須通過嚴謹的HPV衛教訓練課程，才能獲選標章認證。

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