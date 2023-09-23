中秋天空不作美 下周三後雨區擴、熱帶系統可能生成

未來一周天氣兩波發展，下周二前午後中南部雷陣雨明顯，發生工廠爆炸案的屏東也可能降雨。下周三至中秋連假，水氣增多，除了中南部午後雷雨區擴大，迎風面的基隆北海岸、東半部等地亦然，且不排除熱帶系統生成，但變數大待觀察。中秋連假天空可能不作美，北部、東半部多雲賞月機率低。

中央氣象署傍晚發布高溫資訊，明天中午前後，新北市、桃園市、苗栗縣為「橙色」燈號，有連續出現36度高溫機率；新竹縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣為「黃色」燈號，有出現36度高溫機率。

中央氣象署預報員官欣平指出，未來一周，台灣附近大環境吹東北風，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島一帶，偶有陣雨；西半部白天多雲到晴，午後中南部平地、各地山區短暫雷陣雨。

他說，整體而言，未來一周降雨範圍差不多，降雨程度則可能不同，分兩階段變化。今天至下周二，水氣稍減，基隆北海岸、東半部、恆春半島全天偶有陣雨；中南部、各地山區午後雷陣雨；而發生工廠爆炸案的屏東也可能降雨，以午後雷陣雨型態為主，預估傍晚後雨勢減弱。

下周三至下周日，菲律賓東邊至南海一帶為低壓帶，除了活躍之外，也因較靠近台灣，水氣變多，並順著東北風風向過來，以致午後雷陣雨範圍擴大，降雨程度亦轉趨明顯，以各地山區、中南部平地為降雨範圍，以及迎風面的北部、東半部降雨機率也增加。

官欣平解釋，因低壓帶為颱風熱帶系統生成溫床，下周可能逐漸往北，其中發展活躍，不排除有熱帶系統生成，但發展大小、位置等情況因目前預報分歧大，變數多，仍不確定，尚待屆時觀察；可確定的是，中秋連假水氣變化比目前多，天氣可能相對不穩。

至於中秋賞月機率，他說，受南邊低壓帶影響，以及吹東北風風向，北部、東半部、恆春半島多雲、偶爾飄雨，賞月機率相對低；西半部則以午後雷陣雨為主，較有機會賞月，不過低壓帶是變數，若屆時比預期還靠近，帶來水氣更多，南台灣賞月也可能受影響。

對於東北季風帶來冷空氣發展，官欣平表示，目前預報到9月底前尚無，到中秋連假後，顯著發展的機率才較高，但由於預報分歧，屆時還是要視低壓帶發展，以及北邊高壓後續兩者配置狀況而定。