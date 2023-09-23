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女兒捐肝救父 慈濟醫院器官移植手術傳佳話

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院上個月進行器官移植，由女兒捐肝給罹患肝癌的父親，手術非常順利，父女倆近日已出院。圖為移植手術示意圖／慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院上個月進行器官移植，由女兒捐肝給罹患肝癌的父親，手術非常順利，父女倆近日已出院。圖為移植手術示意圖／慈濟醫院提供

花蓮縣一名60歲徐姓男子，患有B型肝炎超過20年，雖重視健康飲食、定期服藥和運動，肝功能仍逐漸衰退，今年4月發現肝腫瘤，經過比對，由大女兒捐肝，經花蓮慈濟醫院團隊執行移植手術，父女兩人恢復情況良好，已返家休養。

慈濟醫院表示，徐先生今年4月到門諾醫院求診，發現肝臟長了3顆腫瘤，最大的有4.5公分，轉介到花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞的門診，因患者肝能功不佳，合併有黃疸與腹水，醫師評估不適合切除、栓篩或免疫療法，但符合加州大學舊金山分院的移植治療標準(UCSF Criteria)，可以透過配對進行肝臟移植。

經過比對，徐先生的大女兒和二女兒都符合捐贈資格，因二女兒有輕度脂肪肝，一般移植會取的肝臟右葉也較大，評估後，認為32歲的大女兒較適合捐贈。

花蓮慈院移植團隊5名醫師協力，上月9日進行手術，結果十分成功，沒有出現感染或併發症，父女倆在14日就轉出加護病房，近日已經出院。

捐肝救父的徐小姐說，「看到爸爸術後恢復得很好，原本水腫的下半身也明顯消失，終於能放下心中的石頭」。

徐爸爸說，從來沒想過會確診肝癌，甚至需要器官移植，更沒想到會接受女兒的捐肝，讓他非常心疼。他向女兒保證，以後一定會繼續做好飲食控制，保持身體狀況，讓得來不易的健康肝能好好運作下去。

花蓮慈濟醫院器官移植暨捐贈中心團隊。圖／慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院器官移植暨捐贈中心團隊。圖／慈濟醫院提供

花蓮 捐肝

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