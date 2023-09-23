繳托嬰中心月費僅領到一半托育補助 家長怨未事先告知差異

有彰化家長將小孩送托嬰中心，卻發現送托的最後一個月因僅念半個月，僅收到托育補助4250元，是原本補付費用8500元的一半，她認為繳了月費，只因沒念完整個月，補助腰斬不合理；縣府社會處指出，托育補助是每月補助，若小孩受托未滿當月的一半，確實會依比例只補助一半，過渡月份可將托育補助費用退回，改領育兒津貼5000元。

中央「0-6歲國家一起養」政策，若送托準公共化保母或準公共化托嬰中心，一個月則能領8500元補助金，彰化一名南彰化的家長，將小孩送托嬰中心照顧，到今年8月15日剛好滿一年，家長指出，因後續想銜接念幼兒園，因此先停托，最後一個月同樣繳了月費給托嬰中心，但後來收到的托育補助僅有4250元，詢問托嬰中心才知道是依托育天數比例給付補助。

家長說，因托嬰中心未事先告知會有這樣的落差，也未見公部門有相關宣導，不能接受明明繳了整個月的費用，卻只領到一半補助。

縣府社會處說，托育補助若小孩受託未超過當月的一半天數，就會補助一半金額，若超過一半天數才會領到全額8500元，當月若是大月就須至少念到超過16日，若是小月就須達15日才算一半，但因托嬰中心業者大都利用系統判讀，對於這些細節未必掌握，但有的業者也會善意提醒，避免家長事後有疑慮。

社會處也表示，若家長送托嬰中心未滿半個月，過渡月份可將托育補助退回社會處，再改申請育兒津貼每月5千元，家長也可事先安排何時送托較適合請領補助。