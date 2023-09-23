中秋連假出門怕塞車 避開「這些時段」輕鬆暢遊

9月29日至10月1日為中秋節3天連續假期，公路總局第一養護工程處預估北部地區自28日周四下午5時至晚間10時，在快速公路銜接國1及國3附近路段會有第一波中短程南下車潮，中長程南下的主要車潮則會在中秋節當29日上午7時至中午12時出現，建議鄉親出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞車路段。

一工處表示，短程出遊的車潮在連假期間每天都會出現在北部各知名景點周邊，收假日10月1日下午3時至晚間9時會是北返車流的高峰，建議短程出遊的鄉親在出發前先上網了解路況，以免與長途北返車潮相遇匯流，耽誤回家時間。

29日上午6時至中午12時，高公局將於國道1號內湖至頭份、3號木柵至香山各交流道南下入口匝道實施高乘載管制，同日上午5時至12時封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南向入口匝道，預定由台66線銜接國道南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

另10月1日上午5時至12時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上的用路人可續行台61至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

依據往年經驗，中秋節當日由台64線連接台61線南下的車輛，常因台北港前路口的號誌無法消化等候車流而造成車陣回堵，建議用路人可以提前在八里下匝道後左轉縣道105線中華路，由台61線八里交流道上西濱快南下。

台31線從蘆竹到湖口僅40分鐘車程，可作為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路；北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線台2丙線、台9線等省道替代路線。

公路總局呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板所顯示交通管制及訊息。