南京至台中定期航班 復飛抵達台中機場

中國東方航空「南京─台中」定期首航今天抵達台中國際機場，台中市政府表示，「南京─台中」航線不僅是台中國際機場第5條定期航線，也是第1條兩岸航線。

「南京─台中」定期航班首航今天上午抵達台中國際機場，這條航線每週1班（週六）往返，採用空中巴士A319/320/321系列客機營運。

台中市政府觀光旅遊局長陳美秀透過新聞稿表示，在各界努力下，中國東方航空開通「南京─台中」的直航服務，不僅是台中國際機場第5條定期航線，也是第1條兩岸航線，讓台中國際機場1年內要恢復14條航線的目標，往前再邁進一步。

中國東方航空台灣分公司客運銷售部經理向明指出，東航對於台中及台灣市場具有深厚情感，在疫情之前曾有飛航南京、昆明及太原等地，現值疫後航線恢復、航空運力增加之際，東航復飛台中至南京航線，是率先恢復台中兩岸航線的航空公司。

陳美秀表示，市府肯定新航線對台中的意義，對觀光旅遊有正面的效益，未來也歡迎中國南京及周邊地區遊客多加利用此航線造訪台中，促進雙方往來互通。

陳美秀強調，交通部民用航空局利用疫情期間整修台中國際機場，目前航廈已煥然一新，空間變得更為寬敞，可提供旅客更舒適的搭機環境，期待今天定期航班的復航，帶動更多國際航線開航，讓更多遊客前來台中。