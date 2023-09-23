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六都最優持續升級 臺中敬老卡新增搭乘臺鐵補助

撰文／ 簡銘佑

在臺中，有一張超過48萬人都在使用的卡，名叫臺中敬老愛心卡，聽說補助金額六都最高，用途最廣，交通、醫療與運動資源全部擁有，真的這麼好用嗎?跟著長輩一起用了就知道。

「臺中敬老愛心卡」已超過48萬人使用。 圖／臺中市政府社會局提供
「臺中敬老愛心卡」已超過48萬人使用。 圖／臺中市政府社會局提供

退休後比不退休還忙的李好(化名)，每周一三五早上去都會去長青服務據點，一早起床準備好，帶上敬老愛心卡就出發到路口的公車站，上車刷一下，坐公車免費，有時候下雨或沒趕上公車，立馬揮手招小黃，刷敬老愛心卡享受一人專車尊榮，反正據點都在家附近，刷卡補助85元，自己付一點剛剛好，下午來家附近的國民運動中心練練肌力，持卡運動設施免費使用，想到游泳池一展泳技也免費，保持運動習慣，讓自己活得更加健康年輕有活力。

李好退休比不退休還幸福，跟牽手金水(化名)一起到台中火車站附近的建國市場買新鮮蔬菜，是李好最樂意忙碌的家事。夫婦倆搭火車來去逛市場，除了原有的老人半票優惠，今年7月1日之後，從家裡坐到臺中站的車票錢都可以刷卡用社福點數，省下來的錢還能多買些菜，怪不得長輩們對這張卡讚不絕口。

李好的行程表總是排得滿滿，假日除了跟孩子們團聚，有時也坐客運去臺北拜訪親朋好友，大家都說李好的氣色看起來真的很好，李好也大方分享自己的撇步(秘訣)，用敬老愛心卡搭國道客運免費，常來見面聚會絕對沒問題。

李好照顧自己撇步不只一步，即便不小心生病受傷了，只要到附近診所，尋找到熟悉的敬老愛心卡標誌，持卡看診還可全額折抵部分負擔50元，這麼好用的卡，難怪李好出門時，金水總是提醒一句「敬老愛心卡帶了沒？！」

還有不少跟李好夫婦一樣的臺中長者們，生活的每一天都可能使用敬老愛心卡，美好的城市回憶也有敬老愛心卡，臺中市政府持續擴充用途，同時增加社區關懷據點，鼓勵長輩走出戶外，參加社區活動，參與長青學苑課程終身學習，種種敬老優惠措施的實施，最終目的都是希望將「熟齡友善」的元素融入日常生活，讓臺中老寶貝們更健康、負擔更輕，生活更豐富、快樂充實生活每一天。

「臺中敬老愛心卡」適用範圍跟補助點數皆為六都最優。 圖／臺中市政府社會局提供
「臺中敬老愛心卡」適用範圍跟補助點數皆為六都最優。 圖／臺中市政府社會局提供

(臺中市政府社會局 廣告)

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