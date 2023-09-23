桃竹竹、桃竹竹苗月票10月啟用 這樣搭機捷小心沒優惠

桃園大眾捷運公司今天上午表示，TPASS大眾運輸通勤定期票（月票）｢桃竹竹｣、｢桃竹竹苗｣9月25日下周一開賣，10月2日啟用，這2款定期票可搭乘桃園機場捷運線（機捷），不過要注意，搭乘範圍是A22老街溪站到A7體育大學站，如果超過桃園市搭到A6（新北市泰山區貴和站）和接下來的雙北市其他機捷車站，連同在桃園搭乘的車段都會以全票計算。

按上述規定，如果用桃竹竹或桃竹竹苗通勤月票搭機捷從桃園上車，只要在A6至A1站（雙北）下車，從上車到下車搭乘的車段就以全票計算，不能享有月票的優惠，要省錢的話必須在A7體育大學站下車，重新購票上車才划算，但這樣是否會造成乘客困擾和微詞，桃捷公司表示因為按交通部的規定計算票價，目前不會調整。

桃捷公司指出，桃竹竹、桃竹竹苗的TPASS月票可以在桃園機捷16個車站上下車，沿線景點豐富，包括來橫山書法公園、華泰名品城、Xpark、青塘園、大古山、桃園樂天棒球場等。

還有可以近看桃園國際機場的觀機坪及美食大街，在A22站（老街溪）下車，可以逛中壢（新明）夜市及老街溪河岸，更多的地方特色小吃可以品嘗，歡迎桃園巿、民眾可以利用接下來的中秋、國慶連假安排一趟桃園機場捷運線之旅。

民眾可至桃園機場捷運線A7體育大學站至A22老街溪站（不含A20興南站）詢問處，持悠遊卡、一卡通購買｢桃竹竹｣，或｢桃竹竹苗｣任1款定期票，10月2日起啟用。

桃捷公司提醒定期票使用者，起訖站都須位於A7站至A22站間，如果超出定期票區間或未使用定期票專用通道，系統會直接於電子票證扣款，且是收取整段車程的費用。A9林口站雖然在新北市，但是因為前後的A8、A10站都在桃園，因此不列為區間外。

新推出的「桃竹竹苗通勤定期票｣有4款，分別為竹竹288元、竹竹苗699元、桃竹竹799元及桃竹竹苗1200元。