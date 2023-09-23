快訊

影／還原現場！明揚大火4消防員殉職 驚險救援過程曝光

明揚大火死傷慘重 檢方助家屬聲請假扣押 防業者脫產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃竹竹、桃竹竹苗月票10月啟用 這樣搭機捷小心沒優惠

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃竹竹苗、桃竹竹通勤月票10月2日啟用，必須走TPASS專用通道才有優惠。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃竹竹苗、桃竹竹通勤月票10月2日啟用，必須走TPASS專用通道才有優惠。圖／桃園大眾捷運公司提供

桃園大眾捷運公司今天上午表示，TPASS大眾運輸通勤定期票（月票）｢桃竹竹｣、｢桃竹竹苗｣9月25日下周一開賣，10月2日啟用，這2款定期票可搭乘桃園機場捷運線（機捷），不過要注意，搭乘範圍是A22老街溪站到A7體育大學站，如果超過桃園市搭到A6（新北市泰山區貴和站）和接下來的雙北市其他機捷車站，連同在桃園搭乘的車段都會以全票計算。

按上述規定，如果用桃竹竹或桃竹竹苗通勤月票搭機捷從桃園上車，只要在A6至A1站（雙北）下車，從上車到下車搭乘的車段就以全票計算，不能享有月票的優惠，要省錢的話必須在A7體育大學站下車，重新購票上車才划算，但這樣是否會造成乘客困擾和微詞，桃捷公司表示因為按交通部的規定計算票價，目前不會調整。

桃捷公司指出，桃竹竹、桃竹竹苗的TPASS月票可以在桃園機捷16個車站上下車，沿線景點豐富，包括來橫山書法公園、華泰名品城、Xpark、青塘園、大古山、桃園樂天棒球場等。

還有可以近看桃園國際機場的觀機坪及美食大街，在A22站（老街溪）下車，可以逛中壢（新明）夜市及老街溪河岸，更多的地方特色小吃可以品嘗，歡迎桃園巿、民眾可以利用接下來的中秋、國慶連假安排一趟桃園機場捷運線之旅。

民眾可至桃園機場捷運線A7體育大學站至A22老街溪站（不含A20興南站）詢問處，持悠遊卡、一卡通購買｢桃竹竹｣，或｢桃竹竹苗｣任1款定期票，10月2日起啟用。

桃捷公司提醒定期票使用者，起訖站都須位於A7站至A22站間，如果超出定期票區間或未使用定期票專用通道，系統會直接於電子票證扣款，且是收取整段車程的費用。A9林口站雖然在新北市，但是因為前後的A8、A10站都在桃園，因此不列為區間外。

新推出的「桃竹竹苗通勤定期票｣有4款，分別為竹竹288元、竹竹苗699元、桃竹竹799元及桃竹竹苗1200元。

桃竹竹苗、桃竹竹通勤月票9月25日在機捷各站（A20站出外）也有售票。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃竹竹苗、桃竹竹通勤月票9月25日在機捷各站（A20站出外）也有售票。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃竹竹苗、桃竹竹通勤月票10月2日啟用，可以規畫搭機捷遊玩桃園路線。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃竹竹苗、桃竹竹通勤月票10月2日啟用，可以規畫搭機捷遊玩桃園路線。圖／桃園大眾捷運公司提供

桃園機場 機場捷運 TPASS

延伸閱讀

TPASS月票10月2日擴大實施 台鐵上線區域及售價出爐

TPASS通勤月票使用破億人次 10月2日起再擴大實施

彰化TPASS通勤月票購買人數翻倍 無限暢遊溪頭、騎單車也免費

台東TPASS通勤月票吃到飽299元 10月2日上路

相關新聞

連日沒雨曾文水庫卻「洩洪」？ 水利署：預留滯洪空間

嘉義、台南有許多民眾今天凌晨接到水利署訊息通知：曾文水庫將「洩洪」、持續到上午10點。民眾不解曾文水庫多次強調要盡可能維...

南橫交通中斷 高雄、台東兩地山區遊客雪崩式下滑

台灣三大橫貫公路之一的南橫公路串聯高雄、台東兩地交通，中斷13年後去年復通，今年7月30日又因杜蘇瑞颱風挾帶豪雨全面中斷...

藍委提登革熱比照新冠給防疫假 陳建仁：由專家判定

行政院長陳建仁今赴立法院，針對登革熱疫情進行專案報告。國民黨立委陳以信表示，登革熱染疫人數上升，是否能比照新冠疫情，給予...

求健康不吃或只吃水果？ 營養師：份量拿捏才是關鍵

超市及超商內可見不少火龍果、香蕉及中秋節應景的柚子等水果。國健署建議，水果雖然同蔬菜具有不少維生素、膳食纖維及礦物質，但...

南台灣登革熱趨緩...陳宜民：天都轉涼 羅一鈞才進駐

南台灣登革熱疫情嚴峻，疾管署副署長羅一鈞周一進駐台南，稱疫情反轉。國政基金會今舉行座談會，基金會永續組召集人陳宜民認為，...

登革熱燒府城 陳建仁：本土累計9380例、台南占8450例

行政院長陳建仁上午赴立法院進行登革熱防治相關事宜專案報告，陳建仁在報告時提出10點說明，期望在中央與地方政府齊力合作下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦