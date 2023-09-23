新冠疫苗接種 首波65歲以上長者9月26日開打、苗栗加贈紀念品

苗栗縣衛生局指出，因應目前國內外新冠疫情仍持續並以XBB為主流病毒株，疾病管制署考量國內本土併發症65歲以上民眾超過7成，為降低感染新冠肺炎併發重症和死亡風險，規畫全國接種莫德納XBB疫苗；對象實施期程如下，首周自9月26日優先開放65歲以上民眾接種，10月2日起再開放醫護人員接種；全民開放接種暫定10月9日起，將視接種情形調整。

縣衛生局長張蕊仙呼籲，為因應病毒株演變，請鄉親依開放時程安排接種；另為鼓勵長者接種，9月26日起接種COVID-19疫苗的 65歲以上民眾可獲500元禮券及10劑新冠快篩；苗栗縣設籍、居住或工作的長者在9月26日至10月31日施打新冠疫苗，再加贈衛教品1份，請民眾踴躍接種，提升保護力。此外，經考量變異株演進與目前國內疫苗庫存量、效期及接種實務作業等因素，從提供莫德納XBB疫苗接種服務起，將同時停止提供莫德納原病毒株單價疫苗與雙價BA.4/5疫苗及BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax則是持續提供民眾選擇。

目前苗栗縣新冠疫苗合約院所有71家，但各衛生所、醫院及診所因接種人力等因素，開診時間有不同安排，提醒民眾前往接種新冠 疫苗前，可事先聯絡，備妥健保卡或其他可證明身分的證件及「COVID-19 疫苗接種紀錄卡」再前往施打；接種後也請多留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因。相關疫苗資訊可參閱疾管署全球資訊網或衛生局官網，也可洽詢當地衛生所。