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連日沒雨曾文水庫卻「洩洪」？ 水利署：預留滯洪空間

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
連日沒雨曾文水庫卻「洩洪」？ 水利署：預留滯洪空間，記者周宗禎／翻攝
連日沒雨曾文水庫卻「洩洪」？ 水利署：預留滯洪空間，記者周宗禎／翻攝

嘉義、台南有許多民眾今天凌晨接到水利署訊息通知：曾文水庫將「洩洪」、持續到上午10點。民眾不解曾文水庫多次強調要盡可能維持「最大蓄水量」，為何已一周沒大雨了還要放水？水利署解釋：是為了預留滯洪空間，「氣候變遷這麼劇烈，現在已經入秋、也沒有人敢保證不會再有豪雨」。

民眾發現水利署昨晚8點就公告訊息：曾文水庫開始「洩洪至曾文溪」調節性放水，影響範圍嘉義縣大埔鄉與台南市七股、大內、山上、左鎮、玉井、安定、安南、西港、官田、東山、麻豆、善化、楠西區。水庫以每秒50立方公尺水量放水，直到今天上午10點。

民眾認為過去兩年缺水這麼嚴重，好不容易今年雨量充足，「明明水庫的水還沒有滿」，為何還要「洩洪」？水利署表示，公告所指「洩洪」包括每秒100立方一下調節性放水，並非專指大量放水。

水利署南區水資源局表示，因為曾文水庫雖然上空還有附近嘉南平原沒有下雨，但是上游山區還是有下雨、昨晚水位上升到230公尺，雖然還沒有實際「滿庫」，但因為蓄水預計到明年汛期前都應該足夠，目前第一優先就是要預留一部分滯洪空間，避免不久前上游集水區那樣子突然強降雨，必須大量洩洪，才會預先採取調節性放水，會隨時監控水量、在安全的前提下，盡量儲存最多的水。

曾文水庫 水利署 雨量

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