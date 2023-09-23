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今天下午2時50分迎「秋分」 鄭明典：日夜對分

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2023年秋分的時間點，大約就在今天下午2時50分。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
2023年秋分的時間點，大約就在今天下午2時50分。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

今天是24節氣的秋分。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，2023年秋分的時間點，大約就在今天下午2時50分。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天秋分，日夜對分；秋分，太陽直射赤道，過了秋分，太陽直射點又要回到南半球。

什麼是秋分？「報天氣-中央氣象署」表示，每年3月、9月，太陽各有一次直射地球赤道的時間點，分別稱為春分、秋分。秋分之前，太陽直射北半球；隨著地球公轉，當太陽直射位置來到赤道的那一刻，就是「秋分」。

至於秋分的意義，「報天氣-中央氣象署」說，過了秋分，太陽直射區移至南半球，台灣所在的北半球黑夜將比白天長，吸收到的太陽輻射能量逐漸減少，表示季節上由「暖季」轉換為「冷季」。

氣象署說，雖然未來1周天氣都還是滿熱的，不過後續隨著北方涼空氣逐漸一波波南下，整體氣溫也會漸趨下降。此外，秋分之後，約是中南部進入枯水期的開始，雖然不久前水庫才剛灌飽，仍請民眾保持惜水、節水的好習慣。

秋分 氣象署 鄭明典

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