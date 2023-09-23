午後山區雷雨 吳聖宇：中秋連假天氣有可能颱風生成

今天是24節氣的秋分。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台灣附近持續受到南方低壓外圍，以及北方大陸高壓前緣帶來的偏東到東北風環境影響，今明兩天迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭，以及花東沿岸、恆春半島等地，有局部短暫陣雨機會。

不過，他說，不是每個地方都會下雨，明天降雨又比今天來得少。西半部地區則還是維持上午晴朗，午後山區有局部熱對流雷雨的夏季型天氣。山區下雨機會較高，平地天氣相對穩定，到山區活動留意午後的天氣變化。

溫度方面，西半部高溫有機會來到34-35度，部分地區甚至36度以上，外出做好防曬，迎風面的東半部相對就比較好些，高溫在30-32度之間，相較於背風面的西半部就沒有那麼炎熱。

吳聖宇表示，下周一至周四持續偏東到東北風的環境，迎風面有局部短暫陣雨，西半部山區午後局部熱對流雷雨，西半部地區白天仍持續會有較高溫度發生的機會。

下周五到10月1日中秋連假，吳聖宇表示，北邊大陸高壓有增強的趨勢，可能帶來東北季風南下的機會。同時南邊的低壓區內擾動也逐漸發展起來，目前的預報資料顯示有可能在南海一帶會有熱帶低壓或颱風生成。

吳聖宇說，南北之間的系統共同為台灣帶來偏東到東北風，迎風面北部、東半部的天氣持續較差，甚至有可能因為颱風發展，水氣增多，降雨的情況變得比較明顯。中南部地區的天氣就相對好一些，雲量偏多，午後山區仍有些局部熱對流雷雨機會。

不過，他表示，目前南北邊系統配合的預報還是不穩定，南邊颱風發展的情況還是最大的關鍵，影響的程度後續仍可能會有變化，持續留意最新的天氣預報資訊，尤其打算安排中秋假期活動的朋友更要多注意。