專家亂報 氣象署：模糊空間難開罰

社群媒體發達，坊間非官方氣象臉書專頁湧現，為創造吸睛度，內容時常過分誇張，舉凡颱風季常見的「穿心颱」、「爆頭颱」，又或是熱帶低壓尚未生成，就已出現颱風「恐」襲台的字眼，卻因二手判讀預報，非屬自發觀測，導致官方難取締。至今僅有一起民間因不實預測大地震，遭開罰廿萬元的案例。

中央氣象署坦言，認定上確實有模糊地帶，若從嚴處理真的「抓不完」，若主動出擊糾舉，還可能引起「欺壓民間陳述自由」的反彈，目前多以規勸為主。官方只能盡力做好預報傳播，「以正視聽」。

二○○四年「氣象法」修法，逐步開放民間有限度預報氣象，不過不能預報災害性天氣，如發布豪大雨特報、颱風警報等。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，氣象法鬆綁後，即使民間能預報天氣，但仍有其規範與限度；然而，借助網路發達，演變為不少「專家」不管三七二十一，拿各種有誤、被淘汰的原始資料分析，即使分析不署名且資料可能有誤，媒體仍埋單引述，助長躲在鍵盤後大放厥詞的生態圈。

不具名氣象從業人員表示，氣象署於法可管，但以目前編制人力，無能為力，乾脆放生，造成專業從業人員困擾，反過頭得澄清鋪天蓋地的錯誤資訊，疲於奔命。

中央氣象署官員提醒，根據氣象法規定，對警報、地震、氣象或海象預報報導錯誤或未依規定方式報導，最高可開罰十萬至五十萬元，擅自發布地震預報、氣象、海象警報者，最高開罰廿萬至一百萬元，呼籲民眾切勿以身試法。