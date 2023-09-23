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NGS明年納保 癌友憂無藥可用

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣癌症基金會與台灣肺癌研究學會今年對肺癌病友進行調查，發現癌友對NGS的認知雖有提升，但有8成病友擔心，檢測出致癌基因後，是否有健保給付的相應藥物可用。本報資料照片
台灣癌症基金會與台灣肺癌研究學會今年對肺癌病友進行調查，發現癌友對NGS的認知雖有提升，但有8成病友擔心，檢測出致癌基因後，是否有健保給付的相應藥物可用。本報資料照片

健保會昨公布明年健保總額協商結果，付費者代表主張擴編新藥新科技預算增加卅八點二四億元，較去年增約六億元。健保署長石崇良承諾，明年納入健保的次世代基因定序（ＮＧＳ）即為新藥新科技之一。但病友團體及學會年初調查，有八成肺癌病友擔心，即使藉著ＮＧＳ篩出致癌基因，健保預算不足，相對應的標靶藥物未能納保，等於陷入有篩檢工具卻無藥可用窘境。

精準醫療進展，ＮＧＳ可找出癌症病人致癌驅動基因，讓醫師據以使用相應標靶藥物治療患者。台灣癌症基金會與台灣肺癌研究學會三月針對肺癌病友及家屬進行「醫療檢測認知調查」，共回收一三二份問卷，調查發現，逾八成病友憂心相應治療藥物健保不予給付。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，日本在二○一七年就將ＮＧＳ納入給付，但差別在於，美國癌症新藥一經發布，日本在六十天內就納入給付，確保病人檢出致癌基因後有藥可用。反觀台灣因新藥預算嚴重不足，癌藥納保等待時間超過五百天，且多只納入三分之一適應症，其餘民眾需要自費，「民眾當然擔心ＮＧＳ納保後，是否真有藥可用。」

台灣肺癌研究學會理事李岡遠表示，若病人都能獲健保支持接受ＮＧＳ檢測，除減少病人經濟負擔，臨床醫師也能更精準投藥，減少醫療資源浪費。

健保 肺癌 基因

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