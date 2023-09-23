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健保總額成長率過低 專家：無視民眾健康

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
明年度健保總額協商破局，但今年政府挹注健保資金，不論採付費者或是醫界方案，健保費率明年都維持不變。 本報資料照片
明年度健保總額協商破局，但今年政府挹注健保資金，不論採付費者或是醫界方案，健保費率明年都維持不變。 本報資料照片

健保會昨宣布協商破局，付費者、醫界方案相差近八十六億元。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，疫後各國都在投資健康，台灣也應提高總額成長率，才能趕上日韓標準。在一片呼籲提升醫療投資的氣氛下，健保會付費者與醫界代表卻未達成共識，顯然付費者代表不把照顧民眾健康視為要務。

洪子仁說，協商結果可以看出，「醫療是投資不是成本」雖是社會共識、世界潮流，但付費者代表顯然背離趨勢，當醫療被看成是「成本」非「價值」，台灣的醫療品質及健康指標，將與國際差距愈來愈大。

前健保局總經理張鴻仁表示，健保總額不足，協商的幾十億元只是杯水車薪，付費者代表不願退讓增加醫療支出，若自己與會一定會退出協商表達不滿。

張鴻仁表示，健保總額成長率過低的責任不在健保會委員，是因為行政院已畫定上限，「行政院要想清楚，台灣平均餘命已輸韓國，為何對健康投資仍這麼少？」

健保會委員公正人士代表、民間監督健保聯盟發言人滕西華指出，健保總額協商讓付費者代表及醫界代表不斷處於「相愛相殺」困境，政府應為此負責，不能只是讓政治人物、健保署當好人，讓付費者代表當壞人。

滕西華表示，政府無視健保財務困境，想提供服務的醫界沒有資源，想給錢的付費者代表也給不了錢，呼籲衛福部長薛瑞元在核定健保總額的同時也要加強公務預算對健保的投資。

健保 成長率 行政院

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