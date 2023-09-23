健保總額協商14小時談不攏 將兩案併陳

明年度健保總額協商結果昨出爐，醫院、西醫基層未達共識，協商破裂，將把「付費者」代表方案總額八六六七億元、成長率百分之三點六四五及「醫界」代表方案總額八七五三億元、成長率百分之四點六七二，兩案併陳，送交衛福部長薛瑞元決定。今年政府挹注健保資金，不論採哪個方案，健保費率明年維持百分之五點一七，不調整。

一一三年度健保總額成長率，經國發會審議通過為百分之二點六二一至四點七，總預算金額為八五八一億元至八七五五億元。衛福部健保會執秘周淑婉表示，付費者委員與各總額部門醫界代表歷經十四小時協商，在牙醫、中醫門診總額獲得共識，但醫院及西醫基層總額仍有落差。

未獲共識的醫院總額及西醫基層總額部分，新醫療科技（新藥、新特材及新診療）今年西醫基層加醫院合計約卅二億元，付費者代表主張明年度擴編至卅八點二四億元，醫界代表則是擴編至十五點四億元；特別是在暫時性支付新藥部分，付費者代表主張擴編增加六點○七億元。

健保會委員付費者代表、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，新醫療科技預算，以往編列在「一般服務」，但醫界代表方案以此次專款編列，恐影響病人用藥權益，憂心專款用完，新藥即停止審查，會讓病人中斷治療、產生就醫障礙。希望薛瑞元考量病友心聲及期待。

周淑婉說，醫院代表考量疫情結束後，民眾需求提高。造成點值下滑，建議分年提撥預算以調節因總額制度產生的醫療困境。而西醫基層代表則規畫提升基層護理照護品質，並希望新增預算以因應高血壓指引修正及白內障手術案件成長的費用，穩定基層醫療。

達到共識部分，周淑婉說，中醫門診總額主要增加五點八八億元以反映新冠肺炎後，民眾對中醫信任度提升，新增就醫人口的醫療費用。中醫門診費用為三二二點九億元，成長率為百分之四點二二一；牙醫門診金額則是五二○點四億元，成長率為百分之二點四三六。

周淑婉說，付費者代表方案總額八六六七億元，醫界代表方案總額八七五三億元，與今年健保總額八三六四億元相比，增加三百多億元，會在十月下旬兩案併陳送薛瑞元決定，十一月審定健保費率。