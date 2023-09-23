快訊

明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛肝達人站／是蛋蛋危機？還是蟲蟲危機？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

老夫少妻，膝下猶虛。

老公：「都是妳的蛋不好！」

老婆：「我可是『國產』的蛋！新鮮的，是你的蟲蟲不好！」

老公：「40幾歲了，怎知是新鮮的，還是過期的？」

老婆：「70幾歲，蟲蟲應該不斷頭也斷尾了吧！」

到底是蛋蛋不好引起的，或是蟲蟲不好引起的，真是公說公有理，婆說婆有理，到底誰對誰非？

上天造人，由生到死，由年少到老化，事實上，就由放在人體細胞內的DNA密碼來控制的。年老了，蛋蛋品質也變不好了，年老了，蟲蟲品質也變差了。其中有個人的差異，但保養與否，卻會影響個人的蛋蛋或蟲蟲的品質。

除了關心攸關傳宗接代的蛋蛋與蟲蟲的議題之外，事實上，人能否快樂而健康的活著更為重要，沒有了健康的身體，光有蛋蛋與蟲蟲又有何用？俗語說：「皮之不存，毛將焉附？」就是這個道理。

因此注重養生之道，了解肉身的脆弱點，防範於未然，才能長治久安，也才能有好的蛋蛋與蟲蟲。而養生之道，第一就是要有充分的睡眠，生活起居正常，飲食清淡，定期運動，這些看似老生常談，但確切實行，可真不容易。

除此之外，最重要的是養成定期檢查的習慣，例如年紀大了，怕心血管疾病、怕動脈硬化、怕心肌梗塞、怕突然腦中風、怕全身器官莫名其妙長出癌症。

常見的癌症，現在的新國病─肺癌要靠早期診斷，就是照低劑量電腦斷層；常見的大腸癌就是靠糞便潛血檢查、靠大腸鏡檢查，而傳統的國病─肝癌，就要靠定期做腹部超音波檢查。女性的健康殺手，乳癌就要靠定期的乳房超音波或乳房攝影。

古語說：「順天應人。」現代說：「人定勝天。」都對了一半，如果只順天應人，對上天的安排消極被動，日出而作或日入而息，「帝力於我何有哉」？也不積極了解肉身本質、不保養，不注意，就會出現古語所說的「覆巢之下無完卵」那樣的窘境了。而太相信自己的力量「人定勝天」，不知人體肉身與現代醫療的極限，也就太過頭了。

因此有足夠的養生與健康保健的智慧，才是王道，才能過著彩色的人生，屆時不管蛋蛋好不好，是不是臭蛋，蟲蟲好不好，是不是斷頭斷尾，都不重要了。

蟲蟲 老婆 老公

延伸閱讀

工人肉身擋水失敗！鳳山大熱天路面積水疑爆管 台水釋疑：閥門關不了

憶1988年農運浴血抗爭「台大學生陳吉仲」 邱毅：不勝唏噓

獨／台農蛋品董座現身高市衛生局 聽到陳吉仲下台喊「哇栽啦」這樣說

陳吉仲請辭 林思銘諷：蛋蛋部長華麗轉身先降後升嗎？

相關新聞

健保總額協商14小時談不攏 將兩案併陳

明年度健保總額協商結果昨出爐，醫院、西醫基層未達共識，協商破裂，將把「付費者」代表方案總額八六六七億元、成長率百分之三點...

專家亂報 氣象署：模糊空間難開罰

社群媒體發達，坊間非官方氣象臉書專頁湧現，為創造吸睛度，內容時常過分誇張，舉凡颱風季常見的「穿心颱」、「爆頭颱」，又或是...

百歲孤寂 ─憂鬱篇／獨老孤單 高齡憂鬱就醫率低

「退休」讓你想到什麼樣的畫面？已經卸下人生重責、含飴弄孫享清福？

百歲孤寂 ─憂鬱篇／老年憂鬱難察覺 也無足夠資源

「醫生，我媽媽變得很奇怪，可能失智了。」女兒述說著媽媽最近的改變，自兩個月前爸爸過世後，媽媽愈來愈不對勁，吃很少、睡不著...

百歲孤寂 ─憂鬱篇／衛福部：篩檢後轉介 未來透過AI介入

衛福部心健司心理健康促進及自殺防治科科長王芃宣表示，世界衛生組織（ＷＨＯ）將健康定義為生理、心理及社會，因應即將到來的超...

NGS明年納保 癌友憂無藥可用

健保會昨公布明年健保總額協商結果，付費者代表主張擴編新藥新科技預算增加卅八點二四億元，較去年增約六億元。健保署長石崇良承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦