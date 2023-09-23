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公費流感疫苗 彰化開放線上預約

聯合報／ 記者林敬家趙容萱黑中亮／連線報導

秋冬好發感冒、肺炎等疾病，公費流感疫苗10月2日開打，彰化縣衛生局昨開放線上預約系統。台中市衛生局25日開放系統，可同時預約流感疫苗、23價肺炎鏈球菌疫苗。南投縣備妥13.7萬劑流感疫苗，開打後可持健保卡至各衛生所、合約院所施打。

台中市疫苗預約系統25日開放預約，衛生局提醒，今年接種的疫苗種類多，COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗已開放線上預約，65歲以上長者13價肺炎鏈球菌疫苗，預計11月開放預約。

衛生局建議，已打過公費23價肺炎鏈球菌疫苗民眾，可先接種流感疫苗及新冠疫苗，可同時接種於不同部位；11月再預約接種13價肺炎鏈球菌疫苗，三種疫苗都接種，提供秋冬完善防護。

「彰化縣疫苗接種預約e點通」昨開放預約，彰化縣衛生局長葉彥伯說，往年流感疫苗開打，診所擠滿長輩，為避免久候推出預約系統，可依疫苗種類、個人時間預約，不擅長使用網路者，合約院所也可協助預約，接種前一天還會自動提醒。

葉彥伯說，COVID-19次世代疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗都能線上預約，希望65歲以上長輩都能接種這3支疫苗，提升保護力。

南投縣衛生局表示，已採購13.7萬7劑流感疫苗，10月2日開打後，可持健保卡到13家衛生所、91家合約院所，可同時接種肺炎鏈球菌疫苗、新冠XBB1.5疫苗，但各院所接種時段不同，建議先電話預約。

南投縣衛生局長陳南松說，一般人接種流感疫苗的保護力80%，對老人可降低60%嚴重性併發症、減少80%死亡率。

流感疫苗 衛生局 肺炎

延伸閱讀

2023肺炎鏈球菌疫苗懶人包／65歲以上都可打，PCV13與PPV23怎麼選？需跟流感疫苗錯開打嗎？

南投縣備好13.7萬劑流感疫苗 今可預約至合約院所接種

莫德納XBB.1.5疫苗26日開打 北市長者接種可領500元禮券

彰化公費流感疫苗 今午起開放線上預約

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