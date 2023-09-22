點點善陪弱勢創作驚艷國際 張峰奇、李亮瑾共創畫藝善循環

「點點善2.0- 讓未來的我們有未來 | cooseii共創平台」群眾募資活動開跑，點點善邀您參與，衝滿額人氣、領Line貼圖，小善成大愛，串連善循環，協助弱勢團體將天賦轉化成自立的力量。藝人張峰奇和李亮瑾率先響應，呼籲大家共襄盛舉。

多年來，點點善推動弱勢團體藝術輔療課程，畫作由設計師參與共創，轉為可商用的圖稿，將圖像銷售企業使用，廣泛呈現在活動視覺、產品包裝、空間裝置等，授權所得分潤給弱勢族群，讓善的意念循環。創新模式獲得台大管理學院指導與數位發展部支持，2022年代表台灣參加聯合國Hult Prize（霍特獎）比賽，於全球120個國家、15000團隊中脫穎而出，獲得全球六強佳績。

佔台灣總人口5.1%、約有120萬的身心受限者，近8成無業，不僅加重家庭負擔，也增加社會成本。300多個日子的努力，點點善陸續與唐氏症基金會、希望之芽協會，以及成大國際傷口修復與再生中心合作，協助國內外200名弱勢上藝術輔療課程，希望透過藝術改善弱勢族群的生活。這些課程手繪圖將轉為數位上傳cooseii共創平台，並邀請設計師參與共創後轉為可商用圖稿，經企業採用，授權費分潤參與創作的設計者們（設計師與弱勢）。弱勢族群看見自己作品呈現包裝上，更將獲得成就感與價值感。

自9月23日起至11月30止，凡參與「點點善2.0- 讓未來的我們有未來 | cooseii共創平台計畫」募資(https://lihi2.com/eKzov)，只要滿800人參與，即可額外獲贈「自娛漁人」Line貼圖一組；逾2000人參與，將免費設計、並授權圖像予合作的非營利組織新年禮盒使用。點點善創辦人葉文宏表示，期待更多民眾透過群眾募資讓平台功能更完備，點善成金，讓善可以循環、延續。

本次活動邀請藝人張峰奇和李亮瑾擔任「cooseii共創大使」，和團隊一起陪唐寶寶畫畫。二寶媽媽李亮瑾表示：「第一次陪他們畫畫很驚喜，作品都非常有趣，沒想過可以用這麼特別的方式陪伴與幫助他們！」

張峰奇和李亮瑾兩人參與本次活動的作品，將用於募資回饋品的禮盒包裝上，希望能讓更多人認識cooseii共創平台，幫助更多需要幫助的人。

點點善期盼透過募資讓更多人加入cooseii平台共創計畫，看見被隱藏的天賦，同時也邀請星球爆米花（星奕企業）、8more（金點實業）、戰豆（食在好味道食品）參與募資活動，企業提供更優惠的價格，讓贊助者在做公益的同時也能獲得好商品，達到「善的循環」。讓企業、社會大眾與弱勢一同開創更好的未來，「讓未來的我們有未來！」

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