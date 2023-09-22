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醫學詞也能通 三總、微軟合作開發語音辨識系統

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
三總與微軟台灣研發中心合作開發的語音辨識系統，能將中英夾擦的音檔轉換成醫療報告，圖為系統使用實況。記者林琮恩／攝影
三總與微軟台灣研發中心合作開發的語音辨識系統，能將中英夾擦的音檔轉換成醫療報告，圖為系統使用實況。記者林琮恩／攝影

辨識語音、生成文字在人工智慧（AI）蓬勃發展的今日並非新鮮事，但醫院中中英文夾雜，內含專業英文醫學名詞，且背景音吵雜的聲音檔案，讓技術更加複雜。三軍總醫院與微軟台灣研發中心7月啟動「醫療大數據訓練分析平台專案」，借助人工智慧，能將醫護說明病情時中英夾雜、含有複雜醫學詞彙的語音檔案，經演算法辨識、生成文稿，減輕醫護人員撰寫報告的負擔，透過智慧醫療，讓醫護能更專注於病人臨床照顧。

三總AIOT中心執行長方文輝表示，語音辨識雖然不是新科技，但臨床醫師說明病情時，常需要中英夾雜，加上醫學專也詞彙較難辨識。本次合作的系統，能將語音記錄上傳至伺服器確認，經微軟演算法協助辨識、產生文稿，傳遞至護理人員常用的NIS系統，再由護理師修正微幅錯誤，就能節省護理紀錄所需時間，留下更多時間專注在患者照顧。

微軟台灣人工智慧研發中心技術長陳佩君則說，醫療場域的語音辨識，除了克服中英夾雜、專有名詞的問題，也因為醫院背景常有儀器，且人員進出頻繁，要準確辨識有其難度。此系統除了可以將語音整理成文稿，也能形成有結構的報告，如列點標明血驗檢查結果等，對資料建檔、應用很有幫助。此計畫目前在研究階段，已有成果但還未商品化。

三軍總醫院院長洪乙仁表示，軍醫院與微軟跨領域合作，結合了軍醫醫療資源與微軟AI科技與研發資源，展現國軍醫院推動精準醫療、智慧醫療的決心。少了撰寫報告的負擔，醫療人員可以更專注在照護行為上，未來系統也可提供更精準的影像分析、醫療診斷建議，幫助醫師做出更好的醫療決策。

微軟台灣研發中心總經理張仁炯則指出，運用新科技協助醫療產業進行數位轉型一直是微軟努力目標，此次與三總合作，將對醫療行政帶來重大改變，藉由AI取代過去人工謄寫報告的繁瑣流程，能讓醫護師、護理人員提升醫療診斷及照護品質。

三軍總醫院院長洪乙仁表示，軍醫院與微軟跨領域合作，結合了軍醫醫療資源與微軟AI科技與研發資源，展現國軍醫院推動精準醫療、智慧醫療的決心。記者林琮恩／攝影
三軍總醫院院長洪乙仁表示，軍醫院與微軟跨領域合作，結合了軍醫醫療資源與微軟AI科技與研發資源，展現國軍醫院推動精準醫療、智慧醫療的決心。記者林琮恩／攝影
三軍總醫院與微軟台灣研發中心7月啟動「醫療大數據訓練分析平台專案」，借助人工智慧，能將醫護說明病情時中英夾雜、含有複雜醫學詞彙的語音檔案，經演算法辨識、生成文稿。記者林琮恩／攝影
三軍總醫院與微軟台灣研發中心7月啟動「醫療大數據訓練分析平台專案」，借助人工智慧，能將醫護說明病情時中英夾雜、含有複雜醫學詞彙的語音檔案，經演算法辨識、生成文稿。記者林琮恩／攝影

語音 醫學 醫師

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