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攀登谷關七雄創近5千萬觀光產值 5歲萌山友也來挑戰

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
一家人完成谷關七雄之一的八仙山攀登，年紀最小山友僅5歲。圖／陳怡靜提供
一家人完成谷關七雄之一的八仙山攀登，年紀最小山友僅5歲。圖／陳怡靜提供

台中谷關七雄吸引登山客，市府推動攀登認證，今年迄今已有2萬人次通過認證。有接受兒子肝臟移植的杜先生，透過爬山鍛鍊身體，也有單親媽媽完攀谷關七雄，目的是給孩子作榜樣。觀旅局表示，谷關七雄認證帶動攀爬熱，最年輕有5歲山友挑戰，攀登活動替周邊餐飲、旅宿業者帶來近5千萬元的觀光產值。

台中市觀光旅遊局推出谷關七雄登山認證活動，截至目前為止，已超過2萬人次攀登認證，經統計，完登一輪有703人次、二輪有163人次、五輪有27人次、十輪有4人次，且可兌換登山鞋、背包、免費泡湯等，優惠多多。

觀旅局長陳美秀表示，谷關七雄登山認證活動，不僅帶動登山熱潮，更活絡谷關地區周邊消費，經統計今年1月至昨天為止，帶動周邊住宿、餐飲總計約4900餘萬元的觀光產值。

而根據活動問卷調查顯示，民眾下山後會到附近的裡冷、松鶴部落遊玩，或是順遊大坑、新社等地區，拍照打卡，讓更多山友熟知活動。

值得一提的是，台中林姓山友是名單親母親，挑戰谷關七雄過程中，雖一度受傷，歷經養傷康復仍挑戰成功，就是要讓孩子知道，「只要肯努力去做一定會成功，做任何事不要半途而廢、要有始有終」，女兒也替她感到驕傲。

另名杜先生因身體因素，接受兒子的肝臟，做了肝臟移植手術，手術很成功，為了不辜負兒子的愛，他決定開始爬山，增強抵抗力，讓自己活到老、健康動到老。

觀旅局表示，根據申請資料顯示，攀登谷關七雄山友遍佈全年齡層，最小僅5歲，有許多一家大小、三五好友共同組隊，除台中市民參與，更有來自屏東、基隆、台北、新北的山友，山友們在攻頂之餘也會相互分享「谷關七雄，凹豆台中」登山認證活動，完登七雄還有證書及精美小禮物可以領取。

觀旅局提醒，登山首重安全，登山前事前規劃路線、了解天氣概況、攜帶必要裝備並衡量自身的體能狀況，才能快樂登頂、平安回家。

山友 手術

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