南部登革熱流行主因 南市府：病媒蚊分布嘉義以南

台南市今天新增237例本土性登革熱，全市累計8686例；市府衛生局表示，埃及斑蚊分布在嘉義以南，白線斑蚊則在1500公尺以下平地或山區，這也是登革熱在南部流行的主因。

台南市政府今天發布新聞稿引述高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科醫師林俊祐的話指出，登革熱是蚊媒傳染病，台灣主要病媒蚊是埃及斑蚊及白線斑蚊，其中以埃及斑蚊傳播效率最高。

他表示，埃及斑蚊喜歡生活在室內或居家附近，和民眾生活環境重疊，吸血時警覺性較高，易有多人次吸血感染情況，主要分布在嘉義以南。白線斑蚊以一次吸到飽為原則，多在1500公尺以下平地或山區。這也是南部登革熱流行風險較高主因。

市府衛生局表示，截至下午3時，台南市今天新增237例本土性登革熱，分別是東區52例，永康區38例，北區35例，南區及安南區各32例，中西區24例，安平區10例，關廟區7例，仁德區及歸仁區各2例，新化區、新市區及龍崎區各1例，年齡介於4歲至95歲。

目前台南市累計登革熱8686例，全市37個行政區中，僅白河區、東山區、後壁區及北門區等4區未染疫。