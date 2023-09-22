秋老虎還沒真來仍酷熱 中秋賞月北東可能無望

明天是雙十國慶補班日，中央氣象署指出，基隆北海岸、東半部可能出現較大雨勢，大台北相對零星；桃園以南6縣市嚴防高溫，提醒時序入秋，目前秋老虎仍不算報到。另外，下周適逢中秋連假，北部、東半部因雲量多，還可能下雨，賞月機率稍低，但仍待屆時天氣發展而定。

中央氣象署傍晚發布高溫資訊，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市為「黃色」燈號，明天中午前後晴朗炎熱，預估達36度以上。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，未來一周，台灣處東北風環境，差別在水氣多寡。今晚至明天，水氣稍多，不過主要影響基隆北海岸、東半部，可能有較大雨勢出現；桃園以南晴到多雲，留意高溫。

周日至下周二，水氣減少，迎風面的基隆北海岸、東半部局部短暫陣雨，大台北僅剩山區零星短暫陣雨；桃園以南多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨，降雨以山區為主；嘉義、高雄及屏東平地則易有降雨機率。

下周三後，整體水氣增加，因南邊低壓帶有稍近趨勢，雨區變廣，北部、東半部局部短暫陣雨，中南部地區則無太大變化，以多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨為主。

至於中秋連假天氣，則仍有變數。黃恩鴻說，從目前預報來看，屆時環境以偏東北風為主，水氣偏多，北部、東半部因雲量多、降雨機率高，中南部多雲到晴為主；不過，整體天氣仍要看屆時發展而定，包括菲律賓東方海面有無明顯熱帶系統，其距離台灣遠近、生成時間、走向，尚待持續觀察。

溫度方面，下周三前，各地普遍高溫32至34度，局部地區可能達36度左右。下周三後，除了北部、東半部降溫1、2度，中南部地區溫度變化不大。

由於時序邁入秋季，若氣溫居高不下，坊間常稱「秋老虎發威」。黃恩鴻則說，以氣象學界較嚴謹定義來說，所謂秋老虎，是指冷空氣先下來，溫度又轉變如炎熱夏天，但目前天氣尚未真正轉涼，都還處於炎熱階段。