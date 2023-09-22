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語音自動生成中英文紀錄 助提升醫療服務效率

中央社／ 台北22日電

為提升醫療服務效率與品質，三軍總醫院與台灣微軟合作醫療大數據訓練分析平台專案，可自動生成中英文護理紀錄等，節省撰寫報告時間，未來將拓展至門診、查房和手術等場域。

三軍總醫院院長洪乙仁今天在記者會中致詞表示，透過AI科技應用，可望縮短醫護人員撰寫報告時間，更專注在醫療照護行為上，同時可提供精準的影像分析及醫療診斷建議，協助醫師快速做出診斷與治療決策，進而提升全民健康福祉。

三總每年接受超過200萬人次的門診及住院服務，是國內最大的醫學教學醫院之一。三軍總醫院人工智慧暨物聯網發展中心（AIoT）執行長方文輝簡報指出，藉由與微軟合作，把中英文語音技術整合進來，以語音方式生成結構化文字，同時儲存到資料庫中。

技術難度在於，醫療場域常見中英文夾雜且專有名詞眾多。方文輝表示，尤其還要考慮每個人的口音、語速、背景雜音等因素，專案採用微軟的語音辨識、自然語言處理、電腦視覺等人工智慧技術，終於克服挑戰。

方文輝說，初步運用在護理人員照護病人後，語音將自動轉換成中英文護理紀錄，護理人員進一步修正確認即可，大幅省下手動撰寫時間與精力，未來將持續測試與驗證效能，並拓展至門診、查房和手術等場景，加速智慧醫療與精準醫學發展，相關研究成果也將與其他院區分享，真正落實於照護病患。

語音 英文 醫學

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