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博愛座爭議 李昂嗆女乘客「別躲網路匿名」：我像會喃喃自語的人嗎？

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
作家李昂。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
作家李昂。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

作家李昂因在臉書公審年輕人不讓博愛座，還點名請教台北市長蔣萬安看法，引發網友正反論戰，自稱當事人也在網路回應此事，指李昂當時是自言自語「這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我？」，非告知身體不適希望讓座。李昂今下午再度於臉書發文，直言「匿名者說是當事人，歡迎站出來。面對面，不要躲在網路匿名後面。」

李昂在臉書提及自己引發的博愛座事件。她說，身體仍不舒服，「本來不想再多談，但這事關重要，也只好回應一下。」針對有博愛座的當事人在匿名網路平台上說明當時情況，她回嗆「匿名者說是當事人，歡迎站出來面對面，不要躲在網路匿名後面。」

李昂表示，「看過我上電視的人都知道我一向說話的直接方式。我像一個會喃喃自語的人嗎？」更大笑三聲「哈哈哈！連這樣的功課都沒做，要出來，也要加把勁作功課。」

此外，李昂也提到，有媒體用了她20幾年前拍的照片，內文說她氣色很好，令她感嘆「唉！真希望我現在看起來還是這樣，可惜71歲，不幸歲月不饒人。」

李昂 博愛座 讓座

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