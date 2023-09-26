牛排老饕照過來！這些超熱門「牛排部位」你吃過了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「牛排部位」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的牛排部位排行。

許多人喜愛到餐廳享用熱騰騰的牛排，濃厚的肉香味、富含嚼勁的口感讓人欲罷不能、無法自已。不過，菜單上的牛排百百種，讓不少人看了玲瑯滿目、無從選擇，因此我們針對「牛排部位」相關話題進行觀測，一起來看看最熱門的牛排部位有哪些吧！

「牛小排」油花多熟度偏高更合適 「板腱牛排」醃漬、舒肥更軟嫩 ▲ 網友熱議TOP6牛排部位 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「牛排部位」相關話題的討論，發現「牛小排」最受網友歡迎。「牛小排」位於「肋脊部」，取自牛隻6至8根肋脊之間，油脂分佈均勻、肉質結實，受到不少老饕喜愛。

由於其富含脂肪，不少品嚐過的網友表示「個人是很推薦牛小排，軟嫩又能吃出肉香」、「油脂很豐富，吃起來很嫩，撒點海鹽、黑胡椒或牛排香料就很好吃了」，認為選擇牛小排料理不容易踩雷。

同時網上也有不少關於「牛小排熟度」的討論，有人提到「牛排吃幾分熟除了等級以外還有看部位，牛小排可以吃到7分以上」、「牛小排可以很熟」，也有民眾解釋道「牛排熟度要看部位，像牛小排筋膜和脂肪多，要吃高一點的熟度才能吃出香味」，點出因為牛小排脂肪量高的特性，在選擇牛排熟度時可以高一些。

再看到聲量獲得第二、三名的「板腱牛排」與「翼板牛排」，也是受到不少饕客們推崇的熱議部位，社群中便有電商會在其直播間中拿出這兩類產品現場「煎牛排」，油嫩多汁的影像讓不少消費者看了食指大動、紛紛留言下單商品，社群回響廣大。

而板腱牛排位於「肩胛部內側」，脂肪較少、肉質結實，適合喜愛具有較高嚼勁的民眾。便有網友說道「板腱7分以上會咬不動」、「板腱是吃起來比較有嚼勁的，但是我不喜歡讓我咀嚼肌壯大的肉，我覺得咬得很累」，認為板腱牛排較不適合牙口不好的群眾。

就有肉販針對板腱牛排提出烹調建議，指出「想吃有嚼勁口感的牛排，可選擇直接用香煎或燒烤方式處理」；若是喜愛較軟嫩口感的話，則有人點出「醃漬、舒肥可以提味能軟化肉質」，建議擔心口感過硬的民眾可以先醃漬或以舒肥方式烹調。

翼板肉則為牛肩胛部中最軟嫩的部位，口感近似牛小排，其中含有許多筋絡，油花亦相當豐富，口感軟硬適中。無論是利用「香煎」或是「燒烤」方式烹調都能夠吃出其豐富的層次感，讓人難以抗拒！

至於排行第五的「沙朗牛排」同樣是台人喜愛的牛排部位。尤其在台灣的「沙朗」可能會有兩種不同部位，若菜單上的英文寫著「ribeye」，指的是位於肋脊部位的牛肉；若是「sirloin」，則是指位在後腰脊肉的部位，提醒民眾在點餐前可要看仔細！

你也是愛吃牛排的老饕嗎？或是對於牛排部位傻傻分不清的新手呢？牛排部位選擇豐富，口感、油花、香氣皆不相同，下次到餐廳品嚐牛排前，不妨先參考看看以上網友建議，並根據自身喜好選擇牛肉部位，一起品嚐美味牛排吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「牛排部位」相關討論則數。觀測期間：2023/06/15~2023/09/14，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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