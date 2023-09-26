頭皮「無髮無天」啦！找出這六大禿頭原因讓你「絕頂」重生

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「禿頭原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的禿頭原因排行。

「禿頭」是相當常見的頭皮問題，無論男女老少，都有可能面臨嚴重脫髮以致頭皮光禿的問題，那麼究竟生活中有哪些因素會引發禿頭危機呢？本次我們針對「禿頭原因」進行網路聲量觀測，快一起來看看可能導致禿頭的因子有哪些吧！

壓力過大可能導致一夜「鬼剃頭」 女性更年期雌激素減少也會造成掉髮！ ▲ 網友熱議TOP6禿頭原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網路上針對「禿頭原因」相關話題的討論，發現「生活壓力大」為受到最多網友熱議的禿頭原因。

不少人因經歷重大變故、壓力等緣故，導致頭髮在一夜之間脫落許多，形成「圓形禿」，讓人一覺醒來驚恐不已。「圓形禿」又被稱為「鬼剃頭」、「壓力禿」，此種禿頭通常是因為壓力導致免疫系統失調所造成。

有網友分享自己在國小時就發生過「鬼剃頭」的問題，當時就醫後被告知是「壓力太大」的緣故，讓原PO回想起來不禁感嘆「小小年紀竟然也壓力太大？」然而相似症狀卻在近期復發，且範圍比之前更大更廣，讓他突然驚醒、認為應該要積極進行頭皮保養，提到「後來我都是認真吃生物素+維他命C+塗生髮產品」，頭髮才又漸漸長回來。

同時該網友也說到「頭髮掉最多的時候的男友是個渣男，影響我的心情超多的」，指出壓力、心情等因素可能都會讓禿頭更加嚴重，提醒民眾「養頭髮時期要多多讓自己開心！千萬不可以傷心生氣」，建議有相關困擾的民眾可先試著找出壓力來源，並輔以專業治療，才能早日長回健康的髮根。

此外，「荷爾蒙失調」也是造成禿頭的重要因素之一，有鄉民發文提到「媽媽從更年期之後就開始掉髮，到現在大概有一年了，靠近前額的頭髮越來越禿」令她十分擔心，對此有人回應，女性在更年期到來時，因雌激素減少分泌，除了常見的更年期症狀之外也可能會有掉髮危機，屬於正常現象、因此不必過度緊張，否則焦慮的心理可能會造成症狀加劇。

留言區也有許多網友熱心回覆「去看皮膚科看能不能改善」、「荷爾蒙問題的話髮品改善有限」，表示更年期時因荷爾蒙變化而引發的禿頭，若單用洗髮品保養的話成效有限，建議原PO帶媽媽尋求專業醫療協助；還有網友補充「可以參考雷射帽這種活化毛囊的，蠻多中年人用過後頭髮有變多」，點出可以試試看此種輔助產品，多管齊下或許會讓成效更佳。

另一方面，日常使用的洗髮品也有可能是造成頭頂光禿的原因。若是長期使用成分不佳或不適合自己的洗髮品，有可能會讓毛囊阻塞，長期下來便可能導致毛囊發炎，而若置之不理，長久下來就有機會釀成「滅頂」之災。

你也有禿頭的困擾嗎？又是否已經開始接受治療了呢？無論如何，喜歡自己的樣子最重要，但若出現毫無徵兆的嚴重脫髮狀況，也須注意有可能是身體發出的警訊，別忘了及時尋求醫療協助，千萬別輕易忽視！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「禿頭原因」相關討論則數。觀測期間：2023/06/07~2023/09/06，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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