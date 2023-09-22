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台泰交流論壇 商討有機農產品法規

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台泰雙方講者與與會人員視訊論壇合影。圖／農業部提供
台泰雙方講者與與會人員視訊論壇合影。圖／農業部提供

農業部泰國農業暨合作部21日在台北舉辦「台泰有機農產品法規交流論壇」，共有約150位台灣及泰國產官學研代表參與，討論台泰有機農業發展現況、有機產品認證及驗證體制，以及有機產品市場流通相關規定等議題，希望促進兩國有機農產食品貿易與商機。

農業部表示，台灣與泰國於2003年簽署「農漁業合作協定」，藉由成立「台泰農業合作會議」平台，雙方在農業貿易、投資及技術等面向加強合作，深化雙邊農業關係，本次論壇即在該會議平台下促成，期待強化公私部門共同協力及建立夥伴關係，針對有機農產品流通與外銷發展的相關法規及管理制度進行交流，協助雙方產業拓展合作商機，共同促進有機農業蓬勃發展。

農業部指出，台灣致力推動有機及友善環境栽培模式，有機驗證的農場及耕地面積逐年增加，除了提供消費者更安全的農產品，也同時維護環境永續發展。

農業部 泰國

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