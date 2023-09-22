中秋連假台66匝道封閉7小時 還有高乘載資訊一次看

中秋3天連續假期將由9月29日至10月1日，桃園平鎮警分局配合國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道1號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在29日上午5時起至中午12時止，共7小時實施匝道封閉，另外中壢（新屋）交流道也將在29日上午6時至中午12時實施高承載管制。

平鎮警分局副分局長陳品宏表示，配合交管， 國道1號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議用路人可使用替代道路來規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

而本次中秋連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，也可上交通部網站查詢。